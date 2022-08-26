【聲夢傳奇】國民初戀Chantel被指似Pizza臉　姚焯菲高EQ回應嘲笑

▲ 姚焯菲正值發育期，身型有著大變化。

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》人氣急升，樣子及聲線甜美俘虜不少粉絲。

早前姚焯菲於IG大晒新相，記錄令她感到不捨的暑假時光，不過Chantel卻被部份網民指身型比前圓潤，更擁有一副「Pizza臉」。

其實現在15歲的姚焯菲正值發育期，近大半年身型明顯起變化，早前Chantel接受訪問時更直言：「全部人都話我上鏡好肥。」

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▲ 姚焯菲早前於IG分享新相。（取自instagram）

回味紐西蘭之旅

小公主姚焯菲早前跟家人往紐西蘭旅行，返港後接受商台節目《一家大晒》訪問，自2019年往澳洲旅行後。相隔三年再外遊令Chantel感開心，她說：「好耐無坐飛機，好掛住飛機餐。」

說到紐西蘭之旅，Chantel此行品嘗了好多美食，故返港在酒店隔離時要節制飲食和做運動，問到吃得最多是甚麼？Chantel答道：「牛扒，差不多日日都食。」

▲ 姚焯菲早前接受商台節目訪問。（取自Facebook）

主持人大讚Chantel身型偏瘦，她卻大方地坦白說：「你係第一個咁同我講，因為全部人都話我上鏡好肥。」

說到Chantel不似嗜肉女生，她解釋說：「我都喜歡吃牛扒，但香港並非經常吃，其實當地的奶昔都好出名，但我沒有飲，因為怕一試返不到轉頭，另外意大利飯都好吸引。」

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正值青春期

除因為旅遊期間品嘗美食而變胖外，15歲的Chante正值青春期，初入行時的她明顯較瘦削，下巴也是尖尖。

但是去年10月發佈新歌《原來談戀愛是這麼一回事》時，Chante開始比前變得有肉地，及至今年3月出席活動，穿上露肩裙的她身形線條比前突出，面頰比前圓潤。

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談入行後改變

另外，Chantel於訪問中談到入行心路歷程，問到參加《聲夢》比賽後回歸校園生活時，跟同學關係有否改變，她說：「其實一直都差不多，只是比賽期間，跟大家疏遠了，因為少了見面，好似搭不上嘴，但現在好多了，出多點街會好些。」

至於入行後的改變，Chantel表示最大得着是學識照顧自己，她說：「記得以前成日唔見嘢，之前可能要媽咪幫手執呢樣嗰樣，但現在會諗，工作時需要帶甚麼，就自己即刻執。」

▲ 姚焯菲橫掃不少新人獎項。（取自instagram）

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Chantel續稱家人「十級支持」她當歌手，她說：「嫲嫲每一日都拎住電話Loop我的歌，她成日打電話讚我好叻，話見到你咁叻都好開心。」

她在比賽期間行程緊湊，溫書時間不多，故上堂期間要「十級專心」，成績反而比前好。「並非給自己壓力，反而更有動力專心上堂。」

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