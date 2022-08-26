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【行為失當】涉訛稱獲簽發信件越權獲案件資料　兩停職警員被控行為失當准保釋候訊

社會 12:16 2022/08/26

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次被告楊卓麟離開法院後，一度拔足狂奔，撞倒1名攝影記者的鏡頭。（陳曉欣攝）

2名反黑組男警涉濫用職權，以虛假身份及訛稱由警方簽發的信件，以獲取1宗傷人案的閉路電視錄像，同被控1項公職人員行為失當罪，案件今（26日）於觀塘裁判法院提堂。兩被告暫毋須答辯，被告申請押後索取文件。主任裁判官錢禮押後至10月21日再訊，被告准以3,000元保釋外出。

被告為沈志明（41歲）及楊卓麟（35歲），均報稱其他職業，同被控1項公職人員行為失當罪，據悉現已被停職。

控罪指，2人在2021年11月18日，在九龍灣身為公職人員，即香港警務處警署警長和警員，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，故意及蓄意作出可成罪行的失當行為，即使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於2021年11月17日凌晨，超越兩人的職權範團的1宗傷人案件的閉路電視錄像。

兩被告暫毋須答辯，申請押後索取文件，控方不反對申請。主任裁判官錢禮遂押後案件至10月21日再訊，其間被告准以3,000元保釋外出，須交出所有旅遊證件、不得離港、不得接觸控方證人及每周到警署報到1次。

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記者：陳曉欣

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