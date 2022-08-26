【親子好去處】西貢滘西灣垂釣+游水+睇瀑布　大小入場費連來回船票$250

▲ 可以玩足一日！

抓緊暑假的尾巴！把緊開學前親子玩樂機會，今次Topick就介紹一個陽光與海灘、水清沙幼，有得玩釣魚、游水、睇珊瑚礁及欣賞瀑布美景的好去處，睇相唔知以為去了泰國！

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這個地方就是西貢的滘西灣，親子blogger「鯨魚‧蝦子媽咪親子log」的博主就帶同仔女去遊玩，其實他們一年前已經去過，今次舊地重遊，博主大讚景色更勝從前，大家都玩得很開心！

他們一行人先到漁排上釣魚，憑超強的運氣，每人都起碼都釣到4條以上泥鯭，而最冇耐性的蝦子也不例外，釣到幾十條魚，夠一餐食，魚排上的釣魚排免費借用。

▲ 小朋友釣到魚！圖：鯨魚‧蝦子媽咪親子log

午餐後，他們乘快艇到滘西灣沙灘玩，照片所見，天公造美，水清沙幼，博主大讚水清澈如玻璃、睇到珊瑚礁之餘、還有仙境般的天然瀑布水池，大人小朋友都開心到唔捨得走。

▲ 魚排。圖：鯨魚‧蝦子媽咪親子log

滘西灣休閒垂釣樂園收費如下:

星期二至星期五

西貢碼頭開出:9:00/10:00/12:00

滘西魚排開出:1700

成人$150

寵物$30

小童及長者免費

星期六、日及假期

成人$150

小童$100

寵物$30

小童歲數:2-10歲

西貢碼頭開出:9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:30

滘西魚排開出:14:00/16:30/18:00

魚排上設施:

沖身、更衣室、、魚餌（收費:建議先在西貢碼頭購買）。

上船位置:

西貢碼頭旁

即場買票(不提供訂票)，夠鐘就開船。

如要到沙灘，需要坐快艇另每人加$30。

食物方面有餐蛋公仔麵提供，每碗$50。

▲ 上船位置::西貢碼頭旁。圖:滘西灣休閒垂釣樂園

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記者:陳麗薇