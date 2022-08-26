【親子好去處】西貢滘西灣垂釣+游水+睇瀑布 大小入場費連來回船票$250
抓緊暑假的尾巴！把緊開學前親子玩樂機會，今次Topick就介紹一個陽光與海灘、水清沙幼，有得玩釣魚、游水、睇珊瑚礁及欣賞瀑布美景的好去處，睇相唔知以為去了泰國！
最新影片推介:
這個地方就是西貢的滘西灣，親子blogger「鯨魚‧蝦子媽咪親子log」的博主就帶同仔女去遊玩，其實他們一年前已經去過，今次舊地重遊，博主大讚景色更勝從前，大家都玩得很開心！
他們一行人先到漁排上釣魚，憑超強的運氣，每人都起碼都釣到4條以上泥鯭，而最冇耐性的蝦子也不例外，釣到幾十條魚，夠一餐食，魚排上的釣魚排免費借用。
午餐後，他們乘快艇到滘西灣沙灘玩，照片所見，天公造美，水清沙幼，博主大讚水清澈如玻璃、睇到珊瑚礁之餘、還有仙境般的天然瀑布水池，大人小朋友都開心到唔捨得走。
星期二至星期五
西貢碼頭開出:9:00/10:00/12:00
滘西魚排開出:1700
成人$150
寵物$30
小童及長者免費
星期六、日及假期
成人$150
小童$100
寵物$30
小童歲數:2-10歲
西貢碼頭開出:9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:30
滘西魚排開出:14:00/16:30/18:00
魚排上設施:
沖身、更衣室、、魚餌（收費:建議先在西貢碼頭購買）。
上船位置:
西貢碼頭旁
即場買票(不提供訂票)，夠鐘就開船。
如要到沙灘，需要坐快艇另每人加$30。
食物方面有餐蛋公仔麵提供，每碗$50。
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記者:陳麗薇