【女警偷帽】涉偷去價值5670元黑色帽　停職女警被控盜竊保釋候訊

▲ 被告劉潔兒准保釋候訊。（梁錦麟攝）

49歲停職女警涉於尖沙咀國際廣場內偷取1頂價值逾5,600元的黑色帽，被控1項盜竊罪。涉案女警今（26日）於九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯。裁判官應辯方申請，將案件押後至10月26日再訊，以待被告索取文件及法律意見，被告准以現金6,000元等條件保釋。

女被告為劉潔兒（49歲），報稱職業為停職警員，被控1項盜竊罪。控罪指，被告於2022年5月21日，在尖沙咀彌敦道國際廣場UG層店鋪TWIST內，偷竊1頂黑色帽，價值5,670元，而上述物品為TWIST的財產。

案件今提堂，被告暫毋須答辯。辯方申請將案件押後，以待被告索取文件及法律意見。控方不反對被告保釋，裁判官遂將案件押後至10月26日再訊，其間被告准以現金6,000元保釋，不得離港及須交出旅遊證件，每周到警署報到兩次。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟