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【安心出行】涉用假「安心出行」程式　技術員准簽保守行為2年

社會 12:21 2022/08/26

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（資料圖片）

35歲電腦技術員涉在觀塘廣場遊戲機舖內，使用虛假「安心出行」應用程式，企圖誤導警員，被控1項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪。今（26日）在觀塘裁判法院獲控方不提證供起訴，撤回控罪。裁判官林子勤頒令被告自簽2,000元，守行為2年。

被告葉志達（35歲，電腦技術員），被控1項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪。

控罪指，被告於2021年11月21日，在觀塘觀塘廣場1樓「遊戲天地」意圖妨礙達到公正的目的，而提供虛假資料，即虛假「安心出行」應用程式上的到訪記錄，以企圖誤導警務人員，即警員19058。

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記者：陳曉欣

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