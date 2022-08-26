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【結核病】本港上半年學校結核病呈報個案1577宗　有專上院校現2人群組

社會 12:35 2022/08/26

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(資料圖片)

衞生防護中心今日（26日）公布，今年上半年學校結核病呈報個案有1577宗，其中介乎3至24歲個案佔3.68%，該年齡組別結核病個案比例較去年及前年下跌。今年1月至6月校園有1宗個案群組出現，涉及2宗個案，群組出現於專上院校，分析顯示組群其中個案在細菌學上並沒有關連。

衞生署指，雖然香港的結核病呈報率過去數十年持續顯著下降，但結核病在本港仍然相當普遍，組群個案在校園亦時有發生，大多因結核病潛伏期偏長，患者較遲出現病徵及延遲求診，以致病例未能被及早發現。

署方提醒，因應新學年即將開始，學校管理層、學生及家長，應時刻保持個人及環境衛生，提防結核病。

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責任編輯：余思嵐

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