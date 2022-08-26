【猝死危機】37歲蘇格蘭車手奪冠兩天後猝死　奧運金牌女友悲痛：他明明很健康

▲ 蘇格蘭山地單車手Rab Wardell在蘇格蘭MTB XC錦標賽贏得冠軍，兩天後卻傳來死訊，終年37歲。

健康很重要，蘇格蘭山地單車手Rab Wardell周日（21日）剛在蘇格蘭MTB XC錦標賽贏得冠軍，兩天後卻傳來死訊，終年37歲。其女友、兩屆奧運金牌得主Katie Archibald在社交平台悲痛發文指，Rab Wardell在床上突然心跳驟停，雖嘗試急救仍回天乏術，悲嘆地表示男友平時「明明很健康」。

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在Rab Wardell離世前，他才剛於周日在蘇格蘭MTB XC錦標賽奪冠，並接受蘇格蘭BBC《The Nine》節目訪問，當時他表示：「老實講，今次是有點災難，但我一直覺得自己能夠迎頭趕上。」而最終他贏得比賽，他認為與自己的信念有關：

我想，我對追上對手並獲勝充滿信心，所以我盡了最大努力。

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對於Rab Wardell的死訊，蘇格蘭自由車協會形容這是「悲痛欲絕」的事實。而協會又指，目前掌握到的資訊很少，但我們向他的家人、朋友及所有認識他的人，表達我們的愛與支持。

至於Rab Wardell的女友、英國場地單車2屆奧運金牌得主Katie Archibald，周三（24日）亦在Twitter發文，表示曾嘗試為男友急救，但可惜未能成功，而言辭間也透露著傷感：

我想你們都聽到了Rab在昨天早上去世了。

我仍不知道發生甚麼事，如果這是真實，為甚麼他會被帶走？他明明很健康和快樂。

當我們一起躺在床上時，他的心臟突然停止跳動。我不斷嘗試為他急救，而醫護人員也在數分鐘內趕到，但他的心跳已停，他們無法把他救回來。

當他的心跳停頓，我的心也停了。我深愛他，我需要他在我身邊。但他已離開。我不能形容我的痛…你對我來說是一切，Rab。我愛你。

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猝死前6種徵兆

猝死令人聞風喪膽，但其實可能還是有一點前兆。台灣家庭醫生陳欣湄指出，其實在猝死前身體會有一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣