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【美食速報】英國炸魚薯條店登陸尖沙咀　5款秘製醬汁＋4款英式經典汽水

休閒消費 12:38 2022/08/26

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英國炸魚薯條店The Chippy現已隆重登陸尖沙咀。（圖片由品牌提供）

炸魚薯條為英國最具代表性的地道小食，炸魚薯條連鎖店Zan Fish姊妹店The Chippy現已正式登陸尖沙咀，英國Barnett家族負責人100%嚴選英國食材，由 Zan Fish 負責從英國德比郡空運到港，希望帶給客人非一般的英式炸魚薯條體驗。

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餐廳以傳統英式手法保留英國傳統風味，以鮮運的北大西洋鱈魚柳製作正宗炸魚，配上維他命蔬菜炸油脆炸的厚切薯條與Michael Jackson生前最愛的經典地道醬汁「青豆醬」結合。尖沙咀The Chippy餐館內，還原英國傳統餐館的佈置，展示了主廚 Barnett 家族歷史和英女皇勳章，以及他的私人珍藏包括各款知名球星如碧咸、美斯、尼馬等親筆簽名球衣，把英式文化融入在每一角落，，讓人置身於英國本地。

餐廳環境。（圖片由品牌提供）

The Chippy指食材直接從英國運送至香港，並由Zan Fish 主廚Nickos指導和培訓每位香港員工，現選址於尖沙咀加連威老道正式開設香港第一間門店，北大西洋鱈魚，抵達港口前已在船上進行加工及冷凍，鎖住鱈魚的肉質及營養價值，保留最新鮮的味道。英倫厚切薯條再配上五款醬汁：青豆醬、咖喱醬、牛肉醬，蕃茄醬和他他醬，讓大家吃到地道的英式口味。

The Chippy

地址：尖沙咀加連威老道46-48號地下美食坊

營業時間：11：30 - 21：30

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責任編緝：蕭雅文

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