【屯元天停電】中電公開調查報告　估計因電纜橋螢光燈起火引致

▲ 元朗電纜橋6月21日起火，影響元朗、天水圍及屯門一帶客戶的電力供應。 (黃傑偉攝)

元朗電纜橋6月21日起火，影響元朗、天水圍及屯門一帶客戶的電力供應。中電早前就6月21日元朗電纜橋火警，向政府提交的最終報告，中電高層今日（26日）召開記者會公布更多報告內容。報告提及，事故成因為很大可能是，附近有螢光燈起火，火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜引起。

根據調查小組所進行的化驗和分析結果，確認並無明顯跡象顯示火警由不正當行為引起，亦並非與電力負荷，電力保護系統，天氣或電纜有關。

消防專家認為今次火警十分罕見，很大可能是擴業街電纜室與鋼橋銜接點往橋方向約4米範圍的橫樑上，有螢光燈起火，火種跌到下方最接近的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜。及後火勢由擴業街那邊蔓延至宏樂街的另一邊。

中電表示，為釋除公眾疑慮，中電在事發後立即檢視其餘4條電纜橋及內部設備的狀況，並完成了一系列額外的緩減風險措施，為電纜橋加裝防火裝置，包括為電纜塗上阻燃塗層，安裝熱力偵測系統，加裝灑水滅火裝置，同時已更換所有螢光燈。

調查報告亦提出5大範疇的建議，包括低壓裝置管理，進一步提升火警安全和保安措施，緊急應變機制及溝通，提升供電通訊系統及設施管理，中電承諾會嚴正及全面跟進有關建議。

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記者：陳梓蔚