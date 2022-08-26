【投資騙案】警接獲53宗網上投資騙案　損失最高達300萬元

▲ （警方提供）

警方今日（26日）表示，網上投資騙案近期有升溫跡象，過去一週接獲53宗案件，受害人以女性居多，年齡介乎20至59歲，過半數與虛擬資產有關，案件最高損失金額達300萬元，平均損失53萬元。騙徒大多假扮投資專家，透過交友App或社交平台尋找獵物，千方百計投其所好，待時機成熟便會推介不存在的投資計劃。

警方指，騙徒會游說受害人下載假投資App或在假網站開戶後，把資金以銀行轉帳或兌換成加密資產並傳送到指定帳戶。這表面上為投資戶口充值，實際上資金只是流入騙徒的手上。受害人在數星期內便會賺到可觀的帳面利潤。然而，當他們要求套現離場，騙徒便會用盡藉口拒絕套現，例如要求繳付高昂稅項、手續費、保證金、罰款等，令受害人愈踩愈深。

8個假投資App或平台䁥稱

Blossom

Sands Professional Crypto Exchages

Xen Capital

Trader House

ANZ

Tech Exactly

CoinEx

WCM Investment Management

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責任編輯：余思嵐