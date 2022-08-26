【本地遊】第六代山頂纜車升級啟航　全新綠色車廂及車站登場

▲ 第六代山頂纜車於今天重新開放，以全新車廂及車站示人。（張頌婷攝）

山頂纜車這條由1888年開始服務市民的纜車路綫，自去年6月進行升級工程而暫停，闊別足足一年後，終於8月27日重開，以全新形象示人。升級發展計劃耗資7.99億，車廂內外以及車站也煥然一新，不妨再度登上山頂纜車，感受全新乘車體驗。

自問並非山頂纜車常客，乘搭次數寥寥可數，有機會看到最新的第六代山頂纜車登場，充滿耳目一新的新鮮感。這架每天往來中環及山頂的交通工具，百年來見證著香港的變化及發展，同時亦是香港最有代表性的標誌之一。

車站新藝術雕塑

山頂纜車是過往遊客必訪的旅遊景點之一，只需短短數分鐘，就能穿越鬧市登上山頂，飽覽香港「世一」的著名高樓美景及夜景。不過到訪人數之多，站內打蛇餅的人龍也同樣馳名，反而令市民卻步。就趁現在未有海外遊客時，頭啖湯先試試這個獨一無二的體驗。

今次山頂纜車在多方面作出改善，花園道的中環總站門口多了一座名為《無限之眼》的雕塑，高逾10米，呈鵝卵形的青銅雕塑，中心位置鏤空，表達出「種子」、「大門」及「眼睛」三重不同意思：種子寓意生生不息的成長，而門代表人由一個地點轉移至另一地點的傳送門，眼睛則是凝視百年來維多利亞城至香港的時代，具深遠的藝術意義。

▲ 無限之眼》由澳洲華裔藝術家李林迪創作，為山頂纜車而設。（張頌婷攝）

展出懷舊機械車廂

踏進中環總站內，新增了多個互動區域，讓乘客了解更多山頂纜車的前世今生。《躍動的心》展示出纜車的動力及運作系統的轉變，包括一副1926年第二代的原裝動力系統的機械，還可看到發電機、大型齒輪、錶板及機房控制室內的木椅子等，極為珍貴。背景則以3D影像及聲音，重溫由蒸汽至電力時代的變化過程，同時介紹不同年代的纜車資料，資訊性及娛樂性兼備。

第一代山頂纜車的複製品亦重現眼前，可看到昔日的車廂設計。由預留給港督的頭等前座，至乘客站立區都忠實還原。當日導賞員提及當年的售票方法：乘客將車票放入響鈴車票打孔機，車票插入機內驗票，會發出「叮叮」鈴聲。車廂旁邊還有舊職員制服及辦公室展覽，如時光倒流回到過去般。

▲ 《躍動的心》展示一副1926年第二代的原裝動力系統，細心一看錶板畫上當年的路綫圖。（張頌婷攝）

車站擴建增無障礙設施

在售票處特別設有一個屏幕《穿梭時空》，以「視差捲動」的方式，講解山頂纜車及香港的歷史重要大事，如1888年纜車起源，當中經歷過洪水時期、戰後時代等，更有音效陪襯，仿如一本活動的歷史教科書，將歷史時刻重現眼前。

購票後的候車區，搖身一變成為了一個沉浸式的展示幕牆空間，在牆上及天花均有超現實的動畫。這個名為《太平山的綠色寶藏》的裝置，將現實中山頂出現的動植物及景觀，野生動物如紅珠鳳蝶、小葵花鳳頭鸚鵡、紅嘴藍鵲等，以及天氣至日時的變化，都在這打卡空間中一一呈現。

車站擴建後候車區可容納1,300人，而且第六代山頂纜車載客量由120人大幅增加至210人，縮短候車時間7成。值得一提是由候車區至月台一段路，變成了一段全無梯級的通道，站內亦設有垂直升降平台，方便有需要人士使用。車門及車廂空間擴大，亦新增了8個配備安全帶的無障礙及嬰兒車設施，更為共融。

▲ 《太平山的綠色寶藏》讓乘客在候車時，同時欣賞山頂的大自然風貌。（張頌婷攝）

▲ 車站、月台及車廂均沒有梯級，並增加共融設施。（張頌婷攝）

▲ 第一代木製山頂纜車，當年設計甚為華麗。（張頌婷攝）

經典綠色車廂重現

最新纜車一洗上代的酒紅車身顏色，變成首代至第四代的傳統綠色向其致敬。綫條簡潔利落之外，兩卡車廂亦變長，座位及企位及車廂空間均有增加。最明顯的改變是所有車窗增大了3成，全景式玻璃窗令視野更為寬闊，香港天際綫景觀份外震撼。連天窗亦比以前更大，有自然光透入車廂之間，感覺更為開揚光猛。

第五代纜車中的95個座位，均是上行前向座單一方向，現在增至145個，車頭更增設了22個下行前向座位。雖然行駛速度沒變，但向前俯衝的視覺效果，尤其在最斜一段梅道站，感受到如過山車般好玩刺激！

車廂的地板的波浪幅度增加，有更佳的防滑效果，站立更加穩如泰山。新加設的資訊熒幕，可顯示下一站目的地，以及一些有趣行車資訊。另外還有一些肉眼看不見的升級，如更新動力及拖曳系統和纜索、鋪設新路軌、加固地基及結構，讓安全性及乘客體驗均大為提高。

▲ 山頂纜車車窗更寬闊，整體感覺更為開揚。（張頌婷攝）

▲ 路程頭段尤其斜，波浪型地板可以防滑，站立不易跌倒。（張頌婷攝）

▲ 新增的資訊熒幕，清楚標明站頭及路程。（張頌婷攝）

白加道站打卡位

想為山頂纜車影靚相，不妨在白加道車站下車，這個站為山頂纜車往山頂方向的最後一個中途站，小小的白色車站，設計如小型豪宅露台，設有一張懷舊木椅、電燈及通花窗口，感覺浪漫。身處半空中除了可飽覽維港美景，更可同時拍到纜車上落，比起山頂總站更適合打卡。第六代山頂纜車票價雖然比以前加價6成，不過難得可以體驗這香港特色標記，不妨乘坐一趟，重新認識山頂纜車好風光。

▲ 白加道站距離山頂總站很近，保持昔日裝潢，很有特色。（張頌婷攝）

▲ 在車程頭段可見旁邊路軌有第四及第五代車廂展示，不要錯過。（張頌婷攝）

山頂纜車

營運時間：7am-10pm（8月27日 11am-10pm）

票價：成人單程票價為$62、來回$88，開幕日至10月30日優惠價成人單程票價為$47、來回$66，小童及長者半價

網址：ticketing.thepeak.com.hk

記者：張頌婷