【中秋2022】山下菓子推多款卡通月餅　三眼仔唐老鴨Monchhichi加菲貓陪你過中秋

▲ 山下菓子今年推多款卡通月餅，有三眼仔、唐老鴨、Monchhichi、加菲貓等陪迎月度中秋。（周美好攝）

中秋臨近，各品牌的月餅已成行成市，但很多人仍懷有一顆童心，卡通月餅依然有不少捧場客。今年山下菓子無論是人氣新星、經典最愛或是充滿童年回憶卡通人物統統都有，全部獨家設計包括迪士尼三眼仔、唐老鴨、小熊維尼、Monchhichi及加菲貓，每款均100%香港製造，不添加防腐劑讓大人小朋友食得開心又放心。

▲ Monchhichi以太空造型設計，甚為少見，同樣有單罐手工月餅及套裝供應。（相片由山下菓子提供）

不同卡通禮盒配上不同口味及獨家設計限定精品，送禮大方得體或自家收藏亦可。今年為迪士尼粉絲帶來三眼仔款奶黃及抺茶流心月餅，有單罐（$178）及套裝（$368）給粉絲選擇。套裝配以輕便和風小袋方便出外賞月時把攜帶月餅，8吋陶瓷碟即方便叮熱月餅時使用。以三眼仔經典造型為月餅設計，超多三眼仔出現於鐵罐、陶瓷碟及和風袋，無論你是否三眼仔粉絲都會想入手。

▲ 套裝連8吋陶瓷碟用同一款，用來盛載同款月餅品嘗，更有一致性。（周美好攝）

手工流心月餅

另外，山下菓子今年亦推出自家配方手工流心月餅口味，包括金沙奶黃流心口味、柚子金奶黃流心口味及宇治抹茶流心口味，原價$160，早鳥價$128。

金沙奶黃流心口味採用三蒸二焗步驟製成，先把新鮮鹹蛋蒸熟後切碎，再加入奶皇及椰汁，雙重烘焗可令餅皮乾身鬆脆。柚子金沙奶黃流心口味奶黃加入手磨柚子蓉，口味清新獨特，少甜配方減低油膩感，同樣美味。

▲ 連續兩年都斷貨的加菲貓繼續登場。（周美好攝）

宇治抹茶流心口味全新口味抹茶流心月餅，嚴選源自日本的優質京都宇治抹茶粉製作月餅餅皮同餡料，鬆脆餅皮配甘香抹茶、散發着香濃的抹茶，值得推介。

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記者：周美好