【骨癌】19歲青年舉重突背痛被誤診坐骨神經痛　病情惡化下半身癱瘓揭患骨癌

▲ 19歲青年舉重突背痛，醫生誤診病情惡化半癱，終揭患骨癌。

不少人運動後都會出現不同部位肌肉酸痛，甚至可能因姿勢不良導致運動創傷。不過，不要小看身體突然出現的痛症，因有一種癌症症狀與肌肉疲勞、全身骨痛極爲相似。英國一名青年舉重突背痛，醫生誤診坐骨神經痛，之後病情惡化下半身癱瘓，終揭患骨癌。

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綜合外媒報道，英國青年哈克特（Brandon Hackett）熱愛健身，去年其19歲時報名舉重比賽。但在同年7月一次訓練中，他硬舉300公斤後，背部突然開始疼痛。求醫時，醫生診斷Hackett只是肌肉過度緊繃。而Hackett在進行物理治療後，痛楚不僅沒有好轉，反而更蔓延到腹部和腿部。於是他二度求診，並認為自己可能是因做硬舉的姿勢錯誤，導致身體過度負荷，引起了椎間盤突出；醫生也判定他罹患坐骨神經痛。

結果，Hackett的情況仍繼續惡化。在事發半年後，他三度就醫，醫生只表示似乎有異物壓迫他的脊椎，卻無法診斷出確切病因，需轉院治療。病情一再拖延之下，Hackett腰部以下已經癱瘓，須坐輪椅才能離床。

終確診患骨癌

轉院後，Hackett最終被確診罹患「尤文氏肉瘤」（Ewing sarcoma）的罕見癌症，腫瘤長在骨骼或骨骼周圍的軟組織，導致骨骼疼痛、高燒不退。此骨癌更常見於兒童和青少年族群，患者以男性為多。

醫院為Hackett進行緊急減壓手術，他開始活動腿部，並再用半年時間積極進行化療、復健，而他的癌細胞在此後1年內也沒有繼續擴散。如今，Hackett已能夠自主行走，並重新投入健身運動中。

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「擴散性骨肉瘤」患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

李志光解釋，以香港常規治療來說，患骨肉瘤的病童，會先接受化療、令腫瘤縮小，之後骨科醫生會為病童進行手術，切除原發腫瘤，一旦遇到腫瘤出現肺轉移，會替病童切除肺部腫瘤。有部分腫瘤出現轉移的病童，對常規治療反應相當好；但也有部分病童對初期用藥反應良好，惟後期開始無效，用藥愈多、腫瘤卻變大。此外，痊癒的病童亦有再次復發風險，一旦復發，患童的存活率只有約30%。而目前全球治療骨肉瘤的常規標準藥物只有5種。

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責任編輯：羅嘉欣