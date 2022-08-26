【水中治療】全港首個非牟利機構提供水中復健運動治療　加強復健效果降低關節衝擊性

▲ 全港首個提供全方位水中復健運動治療——「香港水療導師總會」正式提供服務。（圖片由品牌提供）

傳統的運動治療、手法治療等的治療方法在香港十分普及，但「水中復健運動治療」（水療）對大眾而言可能就較為陌生。水療是利用水的物理特性，包括浮力、阻力、溫度、水壓等，為患者設計一系列的水中復健運動，減輕痛症及針對性地改善患者的日常生活。

香港非牟利機構「香港水療導師總會」望透過訓練專門的水療導師，及安排在公共泳池提供水療服務等方法，設法降低各方成本，提供專業及安全的水療服務，盼為數以萬計的痛症及創傷患者受惠，，更希望可以將水療普及於運動界、老人家、手術後復健人士等。「香港水療導師總會」近日宣佈全港首批水療導師正式為普羅大眾提供非牟利水療服務。

水中復健運動治療比陸上運動治療 或更有效幫助部份患者

機構指對比陸上的復健運動，水中環境水的浮力可以減輕負重，有利患者（特別是肌力弱的患者）進行各種功能鍛煉動作，並能大大降低運動創傷發生，譬如下背部疼痛或膝蓋疼痛。此外，透過水溫及水壓的特性，可改善全身或局部性的血液循環及強化心肺功能，加強復健效果；水療亦相對安全，因身體處於水的環境下能避免跌倒、降低關節衝擊性。

水療可以增加核心肌力、降低肌張力、改善關節的穩定性和活動範圍，尤其適合以下個案：老人家關節退化、韌帶肌腱創傷然而難以配合陸上復健動作；運動員接受前十字韌帶撕裂傷患手術後需盡快妥善復健以回復機能；或進行人工關節手術後需靠復健讓人工關節與身體契合的人士。在個別運動創傷的恢復個案中，水中復健較陸地復健可以快兩至八星期痊癒，可見水療的成效卓著。

水療在歐美國家、鄰近的日本都屬於慣用的治療方法，歐美國家普遍認為水療是「長壽、安全及健康」的運動。年屆79歲、曾接受肩膊手術以及有膝關節退化的胡太表示：「手術後我曾接受過陸上復健運動治療，但不少動作痛感比較大、而且有一定難度，讓我感到難以持之以恆，相反水中復健運動時，我能夠做到很多陸上做不到的動作，身體輕省了之餘，痛楚亦得以舒緩，身體活動能力有明顯增強。」

「香港水療導師總會」望水療大眾化 全方位服務及時幫助病患

▲ 畢業生代表梁晧誠、羅杏芝、葉樸欣、葉穎欣頒發證書。(圖片由品牌提供)

水療在港未能普及化，原因是成本高和過程繁複，加上政府在這些運動治療服務支援少。有見及此「香港水療導師總會」行政總監陳揮雄先生立意提倡水中復健運動，與註冊物理治療師盧浩鏘先生，和亞洲運動復康及預防醫學聯會學術事務總監陳海聰醫生聯手編寫全面及專業的水中復健治療課程，訓練專門的水療導師，希望讓更多人認識水療並能夠受惠。

此外，「香港水療導師總會」亦仿效歐美國家的訓練模式，要求所有的註冊水療導師必須得到拯溺銅章資格及通過多項考試，讓導師可在公共游泳池幫助有需要人士，提供安心、安全及可靠的水療服務。

除了一對一的水療服務價錢大眾化之外，總會亦與不少醫生聯手合作，提供優惠的價格讓有需要的人士到診所評估身體狀況。患者得到醫生專業的評估後，總會會根據患者的評估報告，為病人揀選鄰近住所和條件合適的泳池，並由水療導師為病人量身打造一系列的復健方案。若果病人行動不便，總會亦有提供接送服務，與現有的醫療機構合作，讓私家看護來回接送病人由家中到泳池。

除了一對一的水療服務外，總會亦有小組的水中運動保健班供各界人士參與，希望提高大眾的保健意識及學習更多日常的保健運動。

詳情請按此。

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責任編緝：蕭雅文