【Proof求證】王菀之挑戰影后級演技　在正常與失控間數算愛的價值

▲ 王菀之主演舞台劇《Proof 求證》一連14場演出於演藝學院展開。

王菀之向來歌而優則演，以唱作人身份出道，早年在歌曲中，她已經用一個藝術創作角度去寫歌，到她真正跨界入演員界別，現身電影、電視、舞台劇和音樂劇，更證實了她的演戲天份，近年王菀之銳意開拓更多藝術領域，籌辦裝置展覽、古典音樂會，到今次自資舞台劇《Proof求證》，身兼監、演和劇本翻譯，魄力確實令人佩服。

《Proof求證》這齣劇大有來頭，原劇目曾摘「普立茲戲劇獎」 (Pulitzer Prize for Drama）及「東尼獎」最佳戲劇 (Tony Award for Best Play）等殊榮，劇本並曾拍成電影《緣來算盡愛》，由奧斯卡影后桂莉芙柏德露主演，換言之，今次王菀之是挑戰影后級的演出。

▲ 四位演員非常感恩，颱風沒有吹正香港，令他們可以順利舉行第一場。

情緒起伏體驗

在司徒慧焯執導的《Proof求證》，女主角Catherine的確難演，她有一位天才數學教授父親，可是卻有精神病，Catherine由大學退學，獨力在家中照顧老父達4年，長期壓力下，她也如感染了精神病特質，至父親離世，長年離家的姐姐回來奔喪，父親的舊生又到來幫忙。這時候一本記載著具突破性的數學驗證在父親書房找到，Catherine聲稱是她寫的，可是沒有人相信連大學都未完成的她，竟會是遺傳了父親數學成就的天才.....

▲ 身兼監製、翻譯劇本、女主角三職的Ivana壓力很大。

可以想像，這個人物既要面對喪父之痛，也承受著潛藏精神病的困擾，一直只有她和父親的世界突然崩潰，闖進兩個既陌生又親切的人，角色情緒之繃緊，不容易駕馭。

過去演戲多帶喜感的王菀之，今次可說是首度演出正劇，更是幾乎由頭擔到尾，角色遊走於回憶和現實，正常與失控之間，王菀之把角色拿揘得很平衡，很能牽引著觀眾的情緒，當然其他三位演員都各有化學作用，陳康演戇直而癡心的Harold，吳鳳鳴演強勢的家姐，以至扮演老父，只演出數幕的陳淑儀老師，都起著壓場作用。

▲ 陳淑儀之前也演過此劇，今次再次上陣。

此劇的氣氛是沉重的，但結局卻予人溫暖和希望，再難的學術理論都有求証的時候，惟愛情和親情，卻是沒有公式和理智可言，也是無法去計算，一如夢想和勇氣，你肯相信，它就會出現。

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記者：區家歷