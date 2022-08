【Proof求證】王菀之挑戰影后級演技　在正常與失控間數算愛的價值

▲ 王菀之主演舞台劇《Proof 求證》一連14場演出於演藝學院展開。

王菀之向來歌而優則演,以唱作人身份出道,早年在歌曲中,她已經用一個藝術創作角度去寫歌,到她真正跨界入演員界別,現身電影、電視、舞台劇和音樂劇,更證實了她的演戲天份,近年王菀之銳意開拓更多藝術領域,籌辦裝置展覽、古典音樂會,到今次自資舞台劇《Proof求證》,身兼監、演和劇本翻譯,魄力確實令人佩服。

《Proof求證》這齣劇大有來頭,原劇目曾摘「普立茲戲劇獎」 (Pulitzer Prize for Drama)及「東尼獎」最佳戲劇 (Tony Award for Best Play)等殊榮,劇本並曾拍成電影《緣來算盡愛》,由奧斯卡影后桂莉芙柏德露主演,換言之,今次王菀之是挑戰影后級的演出。

▲ 四位演員非常感恩,颱風沒有吹正香港,令他們可以順利舉行第一場。

情緒起伏體驗

在司徒慧焯執導的《Proof求證》,女主角Catherine的確難演,她有一位天才數學教授父親,可是卻有精神病,Catherine由大學退學,獨力在家中照顧老父達4年,長期壓力下,她也如感染了精神病特質,至父親離世,長年離家的姐姐回來奔喪,父親的舊生又到來幫忙。這時候一本記載著具突破性的數學驗證在父親書房找到,Catherine聲稱是她寫的,可是沒有人相信連大學都未完成的她,竟會是遺傳了父親數學成就的天才.....

▲ 身兼監製、翻譯劇本、女主角三職的Ivana壓力很大。

可以想像,這個人物既要面對喪父之痛,也承受著潛藏精神病的困擾,一直只有她和父親的世界突然崩潰,闖進兩個既陌生又親切的人,角色情緒之繃緊,不容易駕馭。

過去演戲多帶喜感的王菀之,今次可說是首度演出正劇,更是幾乎由頭擔到尾,角色遊走於回憶和現實,正常與失控之間,王菀之把角色拿揘得很平衡,很能牽引著觀眾的情緒,當然其他三位演員都各有化學作用,陳康演戇直而癡心的Harold,吳鳳鳴演強勢的家姐,以至扮演老父,只演出數幕的陳淑儀老師,都起著壓場作用。

▲ 陳淑儀之前也演過此劇,今次再次上陣。

此劇的氣氛是沉重的,但結局卻予人溫暖和希望,再難的學術理論都有求証的時候,惟愛情和親情,卻是沒有公式和理智可言,也是無法去計算,一如夢想和勇氣,你肯相信,它就會出現。

記者:區家歷