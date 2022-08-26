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【恩愛夫妻】碧咸大仔Brooklyn樂做老婆奴　身上70個紋身向千金妻示愛

親子 14:36 2022/08/26

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碧咸的23歲大仔Brooklyn樂做老婆奴。

碧咸（David Beckham）的23歲大仔Brooklyn於今年4月，與27歲億萬富翁千金Nicola Peltz結婚。二人婚前婚後表現恩愛纏綿，Brooklyn樂做老婆奴，身上多達100個紋身中，有70個紋身都跟Nicola有關，盡顯他愛妻之情。不過，有網民擔心一旦他們離婚，Brooklyn身上的紋身點算好。

最新影片︰

紋老婆雙眼 婚禮誓詞情書

據英國《每日郵報》報道，近日Brooklyn於Intagram分享最新的紋身，可見他的手掌側紋上「Married」（已婚），他向傳媒表示，「我5個月前結婚了，為甚麼不呢？」，認為紋上已婚一字很合理。他透露自己身上有100個紋身，當中有70個是為了紀念對妻子Nicola的愛︰

當我有新紋身給她驚喜時，她總會哭。

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Brooklyn於5月在手臂上紋上婚禮誓詞，內容包括「連言語也無法描述我對你的愛，只要看著你就看到我的未來」、「你是我的世界，我每天都愛你」、「我是世界上最幸運的人，能夠與你共度餘生」、「我迫不及待地想與你生下很多孩子」。

除了婚禮誓詞外，他的後頸紋有Nicola的一雙眼睛，頸側及胸口分別紋著妻子的名字。Nicola寫給他的情書、她已故祖母的名字「Gina」等，都成為了他身上的紋身。

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超豪婚禮娶億萬富翁千金

Brooklyn於今年4月9日，在美國邁阿密迎娶Nicola，婚禮耗資350萬美元（約2,730萬港元），全部由Nicola的億萬富豪爸爸佩爾茨（Nelson Peltz）埋單。婚禮地點是女方父母名下位於佛羅里達州棕櫚灘、價值7,600萬英鎊（約7.75億港元）的海邊超級豪宅。

據悉碧咸向一對新人送上價值約350萬港元的Jaguar電動跑車做結婚禮物。到場的嘉賓星光熠熠，包括英國地獄廚神Gordon Ramsay一家、Spice Girls組合Mel C等成員、細威莎蓮娜威廉絲及多位名人。據報碧咸在婚禮上致辭長達5分鐘，期間一度感觸落淚，也對新抱Nicola說，「我們都很愛你，對你成為家庭的一分子感到很興奮，你是一個了不起的人。」

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責任編輯︰王明芳

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