【睡眠習慣】關鬧鐘繼續睡反愈睡愈累　醫生：打斷睡眠或傷害大腦

▲ 關鬧鐘繼續睡反愈睡愈累。醫生警告，鬧鐘一直打斷睡眠，或會傷害大腦。

不少人在早上起床時，都有賴床習慣。但為避免「瞓過龍」，又會連續設定好幾個鬧鐘，每隔數分鐘就響一次，以為這樣可以爭取時間睡更多。不過有專家指出，這樣的習慣不僅無法讓人睡飽，甚至有可能傷害大腦。

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睡眠周期4大階段

台灣身心科醫生賴建翰在健康專頁Hello 醫師撰文，指出睡眠品質和睡眠週期息息相關。睡眠具有階段性，大致可分為2大週期：

非快速動眼期(Non-rapid Eye Movement Sleep，簡稱NREM)

快速動眼期(Rapid Eye Movement，簡稱REM)

非快速動眼期，可分為3個階段。當人從清醒到入睡時，會先進入其中的3個階段。再進入快速動眼期，即第4個階段，形成一個完整的睡眠週期。

各階段的睡眠狀況：

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鬧鐘打斷睡眠週期 愈睡愈累

賴醫師指出，完整的睡眠週期約90~110分鐘。若在深度睡眠階段被叫醒，除了會感到極度疲憊，再次入睡時更需從第1階段重新開始。因此，若使用反覆使用鬧鐘打斷睡眠，會一直妨礙大腦進入睡眠週期，無法真正獲得睡眠，還會感覺愈睡愈累。一些不斷睡睡醒醒、常打呼的人也可能代表睡眠品質較差。

賴醫師亦引述心理學家瑪麗亞康尼科娃(Maria Konnikova)所言，人在睡眠週期初期被叫醒是最不理想的，這會讓人整夜的睡眠品質很差。

設定鬧鐘最佳時間

賴醫師建議，最好依睡眠週期設定鬧鐘，可將鬧鐘設在就寢時間後的7.5小時。因7.5小時為450分鐘，是睡眠週期90分鐘的倍數。通常第一個睡眠週期約需90分鐘，之後的週期平均約100~120分鐘。每人每晚通常會經歷4~5個週期，所以將鬧鐘設在週期結束時的淺眠狀態中醒來，比較不容易昏沉疲憊。

他也建議，在關閉第一次鬧鐘後，可在床上做伸展動作，幫助腦袋清醒，準備起床；不要讓自己在第二次鬧鈴響之前睡著。或者在睡前把鬧鐘放在離床稍遠的地方，響時需下床將它關閉，可減少繼續睡著的機率。

各年齡層所需睡眠時間

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內容獲「Hello 醫師」專頁 授權轉載。

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責任編輯：張沛