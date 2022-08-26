【著數優惠】一文看清6大飲食優惠　半價餐飲禮券＋OMAKASE第二位半價

▲ （圖片由品牌提供）

出外吃飯，想知道有什麼藉數優惠？TOPick為大家搜羅6個飲食優惠，當中包括半價電子餐飲禮券、餐飲66折優惠、OMAKASE二人同行第二位半價優惠，下午茶加$8多一份優惠等等，讓大家可以做個精明的消費者，食住慳！

1. 4大食廈半價電子餐飲禮券

▲ （圖片由品牌提供）

4大食廈包括H Queen’s、H Code、 H Zentre及18 On Lan，推出半價電子餐飲禮券優惠，合共25間餐廳會參與，包括咖啡店、美景餐廳、高級食府及酒吧，為食客提供全面的餐飲選擇。

由8月29日（星期一）起，食客只須以心動價港幣$200元便可購買港幣HK$400的電子餐飲禮券，使用有效期為 2022 年 8月29日至11月30日，每一筆消費最多可使用3張電子餐飲禮券，即食客可以半價在指定餐廳內享用價值高達港幣$1,200元的美酒佳餚。

詳情請按此。

電子餐飲消費卷數量有限，可於以下連結購買︰（將於8月29日更新）

https://bit.ly/3bZMmMB

2. 韓國菜館全單88 折優惠

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韓國菜館【韓閣Korean Loft Cafe】全新分店已於2022年8月15日於黃大仙中心開幕！餐廳主打親民價地道韓菜，食物即叫即製。黃大仙店作為韓閣全港首間旗艦店，除了為一眾食客提供韓式料理外，旗艦店內更全新設立輕食台式Cafe 【嘆嘆】，主打3.6牛乳黑糖手打芋圓甜品、 手打奶蓋千層蛋糕、特式飲品及咖啡等，帶給顧客台式輕食新體驗。

首間零售速食店「閣樓市場 Loft Market」主打多國直送凍肉、海鮮、即食食品，多款開業限定優惠日本梳乎釐卷、韓國醬油蟹低至46折起，以至抵價錢為顧客提供食玩買一站式體驗。韓閣餐廳現時於新張期內惠顧，即可享全單88折優惠，多款韓閣新菜式：三式無骨雞球雞翼芝士鍋、韓閣歡樂盆、韓閣燒厚切豚腩片等等。

韓閣Korean Loft Cafe (黃大仙旗艦店)

地址︰ 黃大仙中心北館地下G06E-G06G號舖

電話︰2350 1116

營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00

3. 孔夫子 套餐限時66折優惠

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座落於觀塘Club East洞天及旭逸酒店‧ 銅鑼灣的粵菜廳【孔夫子】，提供罕見的新派孔府菜，近更推出7道菜午市點心及晚市套餐優惠，由即日起至10月31日，於Togetda網站訂購專享66折優惠！二人同行，人均以$198訂購「孔騰」午市6道菜點心套餐(原價$298) 及 $388訂購「孔伋」晚市6道菜套餐(原價$588)，兩款套餐每人更額外贈送一道「押桌」(甜品)！

「孔騰」套餐包括陳醋水晶肴肉拼黑毛豬叉燒作前菜、竹笙燉元貝、點心拼盤(三款)、水煮桂魚片或肉滑少骨的翡翠桂魚球、蒙古香辣嫩羊肉 或 香炸欖角骨、鮮菇蟹肉燴伊麵或鮑魚雞粒炒飯，及是日甜品。

「孔伋」6道菜套餐包括黑毛豬叉燒拼艷影蝦球的雙扣碗、銅鍋石爆筍殼魚、翡翠花菇扣活鮑、雞㙡菌炒帶子桂花蚌、花膠絲浸菜苗、菌皇炆伊麵、額外送滋潤的秘製陳皮燉雪梨。

網上訂購請按此。

4. 鮨鎧 OMAKASE 二人同行第二位半價

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Omakase「鮨鎧」推出快閃優惠，鮨鎧廚師發辦 OMAKASE 午市套餐，2 人同行第 2 位半價，低至每位$435，可品嚐前菜、日式蒸蛋、特上手握壽司十二貫、湯、甜品。另外鮨鎧廚師發辦 Omakase 晚市套餐亦設有9 折優惠，生日當月還奉送蛋糕一個。

網上訂購請按此。

優惠詳情: 優惠期(預訂期)：2022年8月25日12:00至9月25日23:59

使用日期：2022 年 8 月 27 日至 9 月 30 日

5. 雅格酒店Arca +$8多1份下午茶

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雅格酒店Arca的下午茶以北海道「雷電蜜瓜」及日本靜岡「皇冠蜜瓜」作主題，包括「香煎鵝肝蜜瓜墨西哥包」、「哈蜜瓜青蘋果牛油果蟹肉三文治」、「蜜瓜果醬蛋撻」等。現時KKDAY推出- 加 HK$8 多一份下午茶優惠，HK$479/2 份下午茶，供4位享用，平均每位$120。

網上訂購請按此。

優惠期 (預訂期) : 2022年8月24日12:00至8月30日23:59

使用日期：2022年8月29日至9月30日，適用於星期一至日用餐。

6.雅格酒店Arca 半自助早午餐買3送1

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雅格酒店 Arca 全新推出的假日半自助早午餐買3送1，客人可任食各款冷盤、海鮮、湯及麵包、小吃及配菜和甜品。食物選擇包括芝士拼盤、凍青口、凍蟹、日式吉列蠔、新加坡咖喱角等。再配搭四款大廚烹調的主菜，包括肉眼扒伴燒汁及香煎魚柳配濃香蒔蘿醬。客人更可免費任飲紅白酒、啤酒、汽水及果汁!

網上訂購請按此。

優惠期 (預訂期) : 2022年8月24日12:00至8月30日23:59

使用日期：2022年8月27日至9月30日，適用於星期六、日用餐。

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