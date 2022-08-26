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【虛假匯款】涉以假申請書匯款760萬予熟客　找換店前店長被判監4個月

社會 13:53 2022/08/26

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(資料圖片)

許氏兄弟找換店前店長涉以多份匯款申請書，訛稱有熟客已結清匯款額，要求為該顧客匯款逾760萬元，涉案找換店至今仍有230萬元欠款未能起回。涉案店長早前被廉署起訴，並承認9項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今（26日）於西九龍裁判法院被判監4個月。暫委裁判官判刑時指，本案嚴重之處在於涉案找換店仍有230萬元未被起回，判處非即時監禁是不切實際。

被告歐陽獻（28歲），報稱為許氏兄弟外幣找換有限公司前店長，原被控共10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。被告早前承認其中9項控罪，餘下1項控罪獲控方不提證供起訴。

辯方求情指，被告只是避免得失熟客，非為個人利益犯案。同時被告案發後遭解僱，重犯機會低，而且被告獲得家人支持，冀判處非即時監禁。

暫委裁判官判刑時指，背景報告顯示被告誤信找換店熟客急需匯款，故犯下控罪。惟本案嚴重之處在於涉案找換店仍有230萬元未被起回，判處非即時監禁是不切實際。

暫委裁判官續指，無法排除被告能從中獲得花紅，難以確定被告非為個人利益犯案。暫委裁判官指，被告雖主動向公司匯報，揭發事件，但涉案找換店始終會發現損失款項，被告只因紙包不着火而主動匯報，考慮到被告認罪等因素，判監4個月。

案情指，被告於2020年11月23日至2021年1月4日間，先後9次，共提交16份匯款申請書予許氏兄弟找換店，訛稱1名顧客以現金結清匯款額，要求為該顧客匯款逾760萬元。

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記者：梁錦麟

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