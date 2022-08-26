【校長專訪】勇於創新推動遊戲式教育　退休校長自創校園大富翁儲快樂值

▲ 退休校長馮立榮自創校園大富翁，希望孩子能從玩樂中學習。

「當我設計嘅課業好玩過佢哋嘅遊戲，學生就會玩課業，而唔係打機！」馮立榮是一位貪玩的校長，在教育界任職近40年，勇於創新，從推動電子教學到STEM，陪學生打機、擲飛鏢、玩桌遊，鼓勵學生邊玩邊學。兩年前退休後，他依然愛玩，設計了校園版大富翁，藉此推動遊戲化教育。

今年62歲的馮立榮校長，受訪當日穿著間條裇衫，戴著一副無框眼鏡，一頭灰白的銀髮令他看起來平實敦厚、不苟言笑，但原來他愛看動漫，喜歡收藏玩具、模型，也愛玩桌遊，十分貪玩。

馮校長在油蔴地天主教小學（下稱油天）任職25年，從老師做至副校長，之後在天主教博智小學及東涌天主教學校（小學部）分別任校長3年及4年，2020年退休前於聖愛德華天主教小學任職6年，每所小學任校長的時間都不長，馮校長解釋，這是根據教區需要而調任，

所以養成習慣，短時間內要起動學校，不能慢慢摸熟才去做事。

從小熱愛閱讀的馮校長，創意多多，教中文時與學生唱歌謠、看漫畫，教數學時就玩魔術，目的都是為了吸引孩子學習。他亦愛挑戰創新，入行不久政府推動電子教學，於是他在油天推行全港首創以英文電子書教學，並創辦校園電視台，使他在2005年取得卓越教學獎。

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推動電子教學和STEM

在擔任校長時，他亦繼續勇於嘗新，例如在天主教博智小學設計了幼小銜接電子書；在東涌天主教學校引入以體感遊戲機於學科學習，推動全天候電子體育課，以電子遊戲引發多元學習。他還舉辦了「豐子愷兒童圖畫書展覽」，利用立體裝置和體感活動，將認識豐子愷的生平變成遊戲，讓學生從玩樂中提升閱讀樂趣，毋須刻意撰寫沉悶的閱讀報告。

來到聖愛德華天主教小學時，教育界正推行STEM教育，馮校長以專題研習方式，讓學生利用Minecraft建造荔園和學校，學生分工合作，拿滾輪去量度，連廁所有幾多個廁格都要數，然後畫草圖，再用Minecraft建造。

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校長笑言，當年有學生去動漫展匯報成果，很多人以為他是神童，其實他喜歡打機，學校就把他喜歡的東西轉化成學習工具。其後，馮校長亦引入飛鏢STEM計劃，讓學生砌電子飛鏢靶，學習編程等。

馮校長強調，愈是複雜的知識，透過遊戲往往能事半功倍，不過要結合遊戲和學習，不是一件簡單的事，

想用遊戲式學習，一定要經過設計，訂立學習目標，把課程放入去，有框架才可以學到知識，不是玩完就算。

設計校園大富翁

除了STEM，馮校長亦將桌遊引入課堂，在「大富翁」加入校園元素，讓孩子從遊戲中學習不同知識，甚至品德教育。他曾在校內舉辦「親子大富翁同樂日」，讓家長體驗玩的樂趣。

2020年退下校長一職後，他更熱心於桌遊，與拍擋買下「大富翁」版權，完善過往的設計，正式推出港版「校園大富翁」。遊戲中的棋子是學生水壺、書包、校巴、鞋等，棋盤上香港地名變成課室和特別室、交稅變成「遲到上學」；「命運卡」改為「課外活動卡」，小學生活中的編程比賽、校際音樂節等都會加入去。

他們在遊戲中贏的不是錢，而是快樂值，他們在學問上有進步是一種快樂，遲到、沒交功課等，損失的也是快樂，希望在遊戲中帶出小理念。

▲ 馮校長退休後希望繼續推動遊戲式教育。（黃建輝攝）

校園大富翁是親子遊戲，馮校長盼望家長與小朋友一起玩時也能重拾童心，因此刻意將兒時玩意，如跳飛機、乒乓球桌等都放入去，令家長有共鳴。他亦希望玩遊戲時，家長能與孩子打開話題，分享校園生活，了解孩子更多。

曾有家長向我假意呻道，「校長，我俾你累死啦！而家阿仔每日都要我陪佢玩大富翁先肯瞓。」我問家長，「咁你開唔開心」，家長答「咁又開心嘅」。

現於社企「真識玩」擔任顧問的馮校長，期望把這套桌遊推入學校，成為跨學科課程的工具，融入校本課程，讓學生從遊戲中學習，為「玩」重新定義。

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記者：林愛娜