【防疫措施】中大研究：逾七成受訪孕婦減少進行休閒或社交活動　現壓抑或焦慮情緒

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中大醫學院早前領導一項國際研究，發現防疫社交距離措施是最容易令孕婦出現抑鬱或焦慮情緒的因素，而不是疫情的嚴重程度。

研究覆蓋全球21個中至高收入經濟體的國家及地區，團隊以「病人健康狀況問卷-9（PHQ-9）」和「焦慮情度評估-7（GAD-7）」兩份健康量表訪問7,102名孕婦，評估她們出現抑鬱或焦慮情緒的因素。

研究結果發現，逾74%孕婦表示社交距離措施，特別是減少進行休閒或社交活動的機會，讓她們感到壓抑，新冠期間最令她們感到焦慮的是新冠病毒對她們孩子可能造成的不良影響，還有經濟負擔。

領導研究的中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤教授稱，新冠疫情下，孕婦要擔心自己、胎兒和家人的健康，已經承受著極大的心理壓力。加上嚴謹的感染控制措施，例如禁止陪產及探訪、社交距離措施等都會增加她們的抑鬱及焦慮情緒。當局在制訂防疫政策時，應該多考慮對孕婦精神健康的影響。與次同時，家人及伴侶的陪伴及支持對於孕婦是至為重要，有助她們排解不安。

研究結果已發表於醫學期刊《International Journal of Gynecology and Obstetrics 》。

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責任編輯：余思嵐