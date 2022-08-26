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【屢傳婚變】被指激嬲高層遭易角　41歲陳自瑤被指配25歲丁子朗：多謝抬舉

娛樂 16:06 2022/08/26

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陳自瑤（Yoyo）與王浩信今日又再流出婚變傳聞，有報導指女方早於4年前提出離婚，但為免影響事業上揚的男方形象，一直隱瞞不說。近日離婚消息再次傳得熱哄哄，有指此事令TVB高層認為是Yoyo放料，把她於新劇《妳不是她》（暫名）的角色交由馮盈盈頂替。

明日（8月27日）迎來41歲生日的Yoyo，今日下午發文笑謂：「多謝抬舉。」

【婚變傳聞】疑放料4年前與王浩信提離婚　陳自瑤激嬲高層新劇由馮盈盈頂上

傳聞被易角

今日有報導指Yoyo於2018年與王浩信面對「7年之癢」，最終決定離婚，但礙於當時男方事業發展得如日中天，公司要求二人隱瞞離婚一事。

兩年前正式離婚後，Yoyo全心投入工作，今年初更獲得「最佳女配角」的殊榮，入行20年的她終獲公司安排接演新劇《婚後事》擔演女一。

不過卻因為最近婚變傳聞吵得熱哄哄，有傳高層懷疑是由Yoyo放料予傳媒，於是把她從另一套與丁子朗擔正的新劇《妳不是她》（暫名）中除名，改由馮盈盈頂上。

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大方回應

明日41歲生日的Yoyo，對於相關報導一笑置之，更笑指多謝傳媒抬舉她，認為她能夠與現年25歲的丁子朗能夠合演情侶，可算是她今年的第一份生日禮物。

Yoyo寫道：

一向做人，堂堂正正
一向做事，本本分分
活得自在，心安理得
流言蜚語，一笑置之！

#我竟然被傳媒朋友覺得我可以顆拍25歲小生做情侶！
#我真係咁年輕？
#從來冇收到要參演任何新劇的消息
#多謝抬舉
#太驚喜
#生日前禮物

其好友黃翠如亦有在帖文下留言：「喜歡這位佛系女生❤」

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

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撰文 : TOPick柴犬出動

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