【治安情況】本港上半年錄3.1萬宗罪案按年升1.8%　詐騙案急增佔整體4成

▲ 保安局局長鄧炳強（左）和撲滅罪行委員會委員彭穎（右）。（曾耀輝攝）

保安局局長鄧炳強和撲滅罪行委員會委員彭穎生今日（26日）在委員會會議結束後會見傳媒，鄧炳強表示，本港上半年整體最罪案數字31,434宗，按年上升1.8%及563宗，主要涉及詐騙案急增。

詐騙案佔整體罪案的4成，共12,326宗，按去年同期增42%，70%屬網上詐騙案，涉及購物、求職等。警方反詐騙協調中心成功阻止314宗騙案和攔截7.2億元騙款。

勒索案錄921宗增加30%，當中77%與裸聊勒索有關，四分一受害人為大學生。上半年凶殺案有16宗，較去年同期多6宗，有11宗涉及家庭和親屬暴力。至於劫案、爆竊、傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行和刑事毀壞等案件，則錄得下跌，是自1977年最低數字。

截至6月底，就《港區國安法》案件警方拘捕201人，超過6成已被檢控，有12人被定罪，最高判監9年。鄧炳強稱本港罪案數字平穩，但要居安思危，繼續防範孤狼式和本土恐怖主義分子，作出危害國家安全行爲。

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記者：蘇文軒