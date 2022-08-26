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【涉偷鮑魚】高級督察涉警總偷兩罐鮑魚9.28裁決　閉路電視片段顯示被告將罐狀物品放衫袋

社會 15:00 2022/08/26

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警察公共關係科 被告黃敬修（左）。（梁錦麟攝）

警方公共關係科前男高級督察，涉於警察總部偷取2罐即食鮑魚，被控1項盜竊罪，案件今（26日）於東區裁判法院續審。受警長委托分發9罐鮑魚的男警供稱，曾以貼紙標記鮑魚，放到特別分組辦公室的3層櫃，以其認知該些鮑魚屬於該組職員。庭上播放的閉路電視片段顯示，被告曾走到擺放鮑魚的櫃前，將罐狀物品進衫袋，又扭轉附近1個閉路電視鏡頭的方向。裁判官溫紹明裁定案件表證成立，被告不作供及不傳召證人，案件押後至9月28日裁決。

隸屬社交媒體傳訊組特別分組的警員李伯勇供稱，案發前1天奉警長蔡偉青的指示，將捐贈的50罐鮑魚之中的9罐貼上紅色貼紙，再放在辦公室的3層儲物櫃，並告知同組的8名同事他們有權享用該些食品。

李續指，案發時公共關係科有裝修工程進行，因此在特別分組的房間安裝3枝閉路電視鏡頭作保安用途。李同意沒有拿取鮑魚的紀錄，但以其認知房內的鮑魚屬於特別分組的9位職員，並指其他督察或長官級的人員均可入房。

庭上播放閉路電視片段，可見被告進入特別分組的房間，走到櫃前彎腰，隨後將罐狀物品放入外套口袋，又將櫃子附近1個閉路電視鏡頭扭動至另一方向。

與被告同組的女督察黃凱儀供稱，她認識被告，但從未與被告談及有關鮑魚的話題。黃續指，她在案發期間確曾收到罐裝鮑魚，但忘記是有人放在她桌上抑或當面收到，印象中只有1罐。

辯方盤問時，指出被告與黃討論分發捐贈物資的情況時，曾提及可更有系統和透明，和須保留記錄。黃同意2人曾談過此事，但她沒有深究背後系統。黃又指被告曾主動分發物資，但主要由警長蔡偉青分發。

被告黃敬修（30歲，報稱警員），現已停職，被控於2020年10月8日，在灣仔警察總部警政大樓11樓，偷竊屬於香港警務處的2罐即食鮑魚。

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記者：陳曉欣

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