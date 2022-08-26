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【再工業化】民建聯倡檢視職專教育課程增加應用技術　吸納工業企業人才來港

政治 15:46 2022/08/26

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民建聯今（26日）發佈「2022香港再工業化倡議書2.0」，就培訓人才提出多項建議。

民建聯今（26日）發佈「2022香港再工業化倡議書2.0」，建議港府重新檢視現時職專教育的課程，建立有系統性的「再工業化」相關課程，或增設相關應用學位課程，培訓未來人才，同時吸引海外專才來港。

立法會議員周浩鼎表示，香港「再工業化」的推進，有賴於職專教育的拓展。他指出，2018年香港的中學生參與職專教育率只有18%，相對於瑞士的64%，芬蘭的72%，相距甚遠，本港目前的職專教育，依然存在被矮化的情況。他又提及，目前職專教育課程雖然五花八門，但與先進製造業相關的，則相當有限。

周浩鼎認為，政府有必要首先選擇好重點發展的先進工業，半導體生產、食品科技、健康科技及綠色科技，在香港具有相當潛力，可重點發展。另外，目前香港缺乏先進工業的技術人才，首要為吸引內地及海外的龍頭先進工業企業進駐香港，建議特區政府放寬工作簽證的安排，讓更多從內地或海外擁有先進工業技術及管理經驗的人才，能加快於香港投入工作。

香港青年工業家協會常務副會長高鼎國會上表示，職專文憑之內應用技術課程不足夠，只有一半時間學習工作所需技術，建議政府改革課程，與業界討論内容，以配合業界需要，並促進更多職專學生到內地大灣區跨境實習。

香港青年工業家協會會長戴麟指出，本港相當多製造業相關企業，包括醫藥等企業，也應吸納海內外專才來港發展。當局應簡化工作簽證的審批手續，包括設立預先審批以及綠色通道等，加快吸納人才來港。

立法會議員顏汶羽則表示，現時專業進修學院面對收生不足問題，可考慮轉型為職業專才培訓學院，系統性為工業人才培訓建立階梯。其次，他建議政府與工業界共同推行「先聘用、後培訓」計劃，吸引更多新血入行，培訓切合業界需要的人力資源。

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責任編輯：陳葆琳

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