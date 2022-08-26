【林家謙演唱會】許廷鏗爆中學已留意家謙　JW兩度現身任嘉賓

▲ JW再度現身。

林家謙《Summer Blues演唱會》來到第4場，JW再次出現與林家謙合唱《 矛盾一生 》及 《安全感》。

JW感謝家謙當日寫了此歌給她，家謙則反過來多謝：「 其實你係我音樂生涯中，十分重要。所以我邀請你出現兩晚。當年如果不是你唱了《 矛盾一生 》，也不會有這麼多人認識林家謙這個人。當年你來我家一齊JAM歌，你記得嗎？我都係彈琴，無意之間發現原來我都可以唱歌.....」

此外，JW指：「係呀，佢唱歌不知幾好聽，但係佢成日唔肯唱！我地一齊唱過 The Whole New world ….不如依家一齊再唱兩句...」然後兩人即興唱了幾句，令觀眾十分開心。

▲ 許廷鏗出場。

昨晚還有YOYO岑寧兒及許廷鏗做嘉賓。許廷鏗表示中四已經認識家謙，大家同一間中學聖若瑟書院 ，家謙中一參加歌唱比賽，選唱梁漢文《新聞女郎》，那時已經覺得這個師弟聲音好特別。

原來2013年他已經向家謙邀歌，當中還有一首DEMO仍未面世，不久將來希望可以一起再完成這首作品。兩人合唱了《青春頌》及《感覺良好》！YOYO就跟家謙合作三首歌《飛》《聽風》《風的形狀》，美妙的聲音，獲得全場掌聲雷動。

▲ 岑寧兒。

而Serrini第四晚任嘉賓，愈唱愈放，每晚為演唱會帶來無窮歡樂，昨晚她又搞笑邊唱邊追著家謙，問:「可唔可以錫啖 ！kiss me ！」

Serrini 又指責家謙，並沒有善待她這位嘉賓，「你係我個fans club 會長，完全一啲應援都冇。後台一啲嘢食都冇。放假呢兩日，我上網睇番前幾晚好多其他嘉賓演出片段，每個嘉賓你都去抱人，女仔就好開心拖手唱歌，男仔就感動到熱淚盈眶，我覺得我好委屈...」

▲ Serrini再任嘉賓。

家謙笑話，「咁你喊啦，你話M到嘛.....」Serrini:「喂！咁私人事你都講！呢啲梗係要留番拍廣告先講啦！大家唔好誤會，其實我同佢唔係好friend！演出完私底下互發訊息都係講客氣說話。」家謙說： 「我已經覆你好多字啦！我平時只係覆人noted 就冇啦！」

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