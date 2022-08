【林家謙演唱會】許廷鏗爆中學已留意家謙　JW兩度現身任嘉賓

▲ JW再度現身。

林家謙《Summer Blues演唱會》來到第4場,JW再次出現與林家謙合唱《 矛盾一生 》及 《安全感》。

JW感謝家謙當日寫了此歌給她,家謙則反過來多謝:「 其實你係我音樂生涯中,十分重要。所以我邀請你出現兩晚。當年如果不是你唱了《 矛盾一生 》,也不會有這麼多人認識林家謙這個人。當年你來我家一齊JAM歌,你記得嗎?我都係彈琴,無意之間發現原來我都可以唱歌.....」

此外,JW指:「係呀,佢唱歌不知幾好聽,但係佢成日唔肯唱!我地一齊唱過 The Whole New world ….不如依家一齊再唱兩句...」然後兩人即興唱了幾句,令觀眾十分開心。

▲ 許廷鏗出場。

昨晚還有YOYO岑寧兒及許廷鏗做嘉賓。許廷鏗表示中四已經認識家謙,大家同一間中學聖若瑟書院 ,家謙中一參加歌唱比賽,選唱梁漢文《新聞女郎》,那時已經覺得這個師弟聲音好特別。

原來2013年他已經向家謙邀歌,當中還有一首DEMO仍未面世,不久將來希望可以一起再完成這首作品。兩人合唱了《青春頌》及《感覺良好》!YOYO就跟家謙合作三首歌《飛》《聽風》《風的形狀》,美妙的聲音,獲得全場掌聲雷動。

▲ 岑寧兒。

而Serrini第四晚任嘉賓,愈唱愈放,每晚為演唱會帶來無窮歡樂,昨晚她又搞笑邊唱邊追著家謙,問:「可唔可以錫啖 !kiss me !」

Serrini 又指責家謙,並沒有善待她這位嘉賓,「你係我個fans club 會長,完全一啲應援都冇。後台一啲嘢食都冇。放假呢兩日,我上網睇番前幾晚好多其他嘉賓演出片段,每個嘉賓你都去抱人,女仔就好開心拖手唱歌,男仔就感動到熱淚盈眶,我覺得我好委屈...」

▲ Serrini再任嘉賓。

家謙笑話,「咁你喊啦,你話M到嘛.....」Serrini:「喂!咁私人事你都講!呢啲梗係要留番拍廣告先講啦!大家唔好誤會,其實我同佢唔係好friend!演出完私底下互發訊息都係講客氣說話。」家謙說: 「我已經覆你好多字啦!我平時只係覆人noted 就冇啦!」

