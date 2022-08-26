【潮什麼】梁芷珮丈夫由高爾夫球教練轉當攝影師　夫妻檔合製《潮什麼》系列成名

▲ 梁芷珮夫妻檔合力炮製的《潮什麼》系列，深受觀眾歡迎。

TVB藝人梁芷珮（Christy）昨日（8月25日）在社交平台上載一張老公Kenneth躺在醫院病床的照片，透露老公進行了緊急切腸手術，現在情況已經好得多。她留言寫道：

多謝各位嘅關心！老公今日好咗好多喇！前晚一個緊急嘅切腸手術真係嚇親我，老公胃痛咗兩個禮拜，前日醫生安排佢照腸胃鏡時發現佢有腸套疊，所以要立即做手術，遲發現有機會令腸潰爛，可以好危險，去到澳洲先出事就好麻煩。喺度多謝各位嘅留言問候，多謝楊醫生同埋各護士細心照顧。

Christy對於老公突然需要接受如此大的手術，坦言感到不知所措，並趁機向老公公開示愛：「亦都俾我感受到，冇嘢比老公更重要。今日醫生話佢可以試飲渴，我都鬆咗一口氣！依家返屋企攞湯喇！老公加油快啲好番！」

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合拍《潮什麼》系列

有「旅遊達人」之稱的Christy，主持旅遊節目《潮什麼》系列一直大受歡迎，成為她的代表作之一。她經常孖住Kenneth以夫妻檔形式一起拍攝旅遊特輯，Kenneth負責擔任攝影師兼監製，一個幕前一個幕後，非常合拍。

作為Christy的御用攝影師，每次都拍得老婆非常上鏡。他們遊覽過美國、加拿大、法國、西班方、義大利、芬蘭、北歐等多地，試過帶同子女一起出埠拍攝，寓工作於家庭樂。

今年冬奧這對「最佳拍檔」專程飛到北京為TVB冬奧節目拍攝《冬奧潮什麼》，回港接受隔離適逢結婚18周年，就算結婚18載二人依然甜蜜如初。

一年內學懂拍攝+剪片

Christy與老公Kenneth育有兩子一女，大仔今年已經18歲，換言之她於21歲時懷孕、22歲產子，年紀輕輕就成為了人母，她坦言從不介意他人的看法，事實亦證明了他選擇正確。

婚後兩夫婦為了3名子女努力製作旅遊節目《潮什麼系列》，因為此節目而廣為人熟悉，但其實Christy老公Kenneth從來未接觸過攝影，一直只靠教高爾夫球維生，要在短短一年內學懂拍攝及剪片，7個《潮什麼》中有5個是他一手包辦。

而出外景時，他更要充當收音、燈光、航拍崗位，甚至駕駛司機一職也兼任，試過最長踩足一個月，Christy也封老公做超人。

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18歲學霸兒子

Christy形象健康，備受廣告商青睞，有傳廣告費每年勁賺過百萬，努力供養3名子女讀國際學校，提供最優質的教育。

大仔十分爭氣，是一名學霸，就讀2017年被劍橋大學評為100間創新學校之一的International College Hong Kong，他更擁有運動天份，年紀輕輕已成為香港高爾夫球代表，獲得的獎學金用來幫補每年16萬的學費。

▲ （Instagram圖片）