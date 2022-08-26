【著數優惠】麥當勞推新配方巨無霸　周一起以優惠價33元品嚐

▲ 麥當勞推「新世代Big Mac」，周一起一優惠價33元發售。（黃小冰攝）

香港麥當勞今起採用「Best Burger」配方，將多款經典漢堡，包括巨無霸、魚柳飽及雙層芝士漢堡等升級，其中以新配方打造的「新世代巨無霸」會增加50%巨無霸醬，同時烹調時將洋蔥加到牛肉上，令牛肉風味變得更惹味多汁，周一起可以優惠價33元品嚐該套餐。麥當勞同時將於當天推出全新蘋果批風味shake shake粉及蛋糕麥旋風。

「Best Burger」配方，會轉用新麵包，味道微甜並帶有焦糖風味，入口較煙韌鬆軟且表面呈現輕微光澤；另外在烹調牛肉時，會直接把洋蔥粒加到牛肉餅上，使洋蔥能吸收肉餅裡的牛肉汁，令漢堡牛肉風味更惹味多汁。

巨無霸、漢堡飽、 魚柳飽、芝士漢堡飽及雙層芝士漢堡即日起均會採用新配方，其中巨無霸還會增加50%巨無霸醬的份量，確保每一口均能品嘗到揉合酸味及芥末味的巨無霸醬，再加上爽脆切絲生菜、入口即溶的香濃車打芝士雞開胃酸瓜，口感多層豐富。周一起無論於餐廳或App 點餐均能以優惠價33元享用新配方巨無霸餐。

此外，周一起麥當勞也會推出兩樣新品，包括蘋果批風味 Shake Shake 薯條調味粉及蛋糕麥旋風，在新地雪糕混合士多啤梨醬和朱古力醬，加上蛋糕粒粒和Oreo曲奇碎，口感更為豐富。

另外，大受歡迎的蘋果吉士批和珍寶新地樂也會回歸，麥當勞 App將推出三張全新電子優惠券， 包括「$9 蘋果吉士批」、「$15 蛋糕麥旋風」，還有「$42 霸氣一人餐 - 巨無霸套餐配蘋果吉士批」，可一次過盡嚐新世代巨無霸和蘋果吉士批的美味。

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記者：黃小冰