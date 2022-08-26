  • 32°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 16:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】麥當勞推新配方巨無霸　周一起以優惠價33元品嚐

社會 15:50 2022/08/26

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

麥當勞推「新世代Big Mac」，周一起一優惠價33元發售。（黃小冰攝）

香港麥當勞今起採用「Best Burger」配方，將多款經典漢堡，包括巨無霸、魚柳飽及雙層芝士漢堡等升級，其中以新配方打造的「新世代巨無霸」會增加50%巨無霸醬，同時烹調時將洋蔥加到牛肉上，令牛肉風味變得更惹味多汁，周一起可以優惠價33元品嚐該套餐。麥當勞同時將於當天推出全新蘋果批風味shake shake粉及蛋糕麥旋風。

「Best Burger」配方，會轉用新麵包，味道微甜並帶有焦糖風味，入口較煙韌鬆軟且表面呈現輕微光澤；另外在烹調牛肉時，會直接把洋蔥粒加到牛肉餅上，使洋蔥能吸收肉餅裡的牛肉汁，令漢堡牛肉風味更惹味多汁。

巨無霸、漢堡飽、 魚柳飽、芝士漢堡飽及雙層芝士漢堡即日起均會採用新配方，其中巨無霸還會增加50%巨無霸醬的份量，確保每一口均能品嘗到揉合酸味及芥末味的巨無霸醬，再加上爽脆切絲生菜、入口即溶的香濃車打芝士雞開胃酸瓜，口感多層豐富。周一起無論於餐廳或App 點餐均能以優惠價33元享用新配方巨無霸餐。

此外，周一起麥當勞也會推出兩樣新品，包括蘋果批風味 Shake Shake 薯條調味粉及蛋糕麥旋風，在新地雪糕混合士多啤梨醬和朱古力醬，加上蛋糕粒粒和Oreo曲奇碎，口感更為豐富。

另外，大受歡迎的蘋果吉士批和珍寶新地樂也會回歸，麥當勞 App將推出三張全新電子優惠券， 包括「$9 蘋果吉士批」、「$15 蛋糕麥旋風」，還有「$42 霸氣一人餐 - 巨無霸套餐配蘋果吉士批」，可一次過盡嚐新世代巨無霸和蘋果吉士批的美味。

    點擊圖片放大
    +2

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法　醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【確診治療】港怡醫院與醫管局免費遙距會診　60歲或以上確診長者診症及送藥
今日 11:16
【確診治療】港怡醫院與醫管局免費遙距會診　60歲或以上確診長者診症及送藥
【新冠疫苗】當局下月增16間私家診所新冠疫苗接種站　明早9時可網上預約
今日 11:32
【新冠疫苗】當局下月增16間私家診所新冠疫苗接種站　明早9時可網上預約
【新冠肺炎】百多人僅30人成功轉私院　高拔陞：只要多作溝通會越做越好
今日 12:05
【新冠肺炎】百多人僅30人成功轉私院　高拔陞：只要多作溝通會越做越好
【屯元天停電】中電公開調查報告　估計因電纜橋螢光燈起火引致
今日 14:30
【屯元天停電】中電公開調查報告　估計因電纜橋螢光燈起火引致
【防疫措施】中大研究：逾七成受訪孕婦減少進行休閒或社交活動　現壓抑或焦慮情緒
今日 14:50
【防疫措施】中大研究：逾七成受訪孕婦減少進行休閒或社交活動　現壓抑或焦慮情緒
【技能評估】勞福局長參觀再培訓局學抱嬰兒　讚揚護理員及陪月員是無名英雄
今日 15:14
【技能評估】勞福局長參觀再培訓局學抱嬰兒　讚揚護理員及陪月員是無名英雄

你可能感興趣

【確診治療】港怡醫院與醫管局免費遙距會診　60歲或以上確診長者診症及送藥
今日 11:16
【確診治療】港怡醫院與醫管局免費遙距會診　60歲或以上確診長者診症及送藥
【新冠疫苗】當局下月增16間私家診所新冠疫苗接種站　明早9時可網上預約
今日 11:32
【新冠疫苗】當局下月增16間私家診所新冠疫苗接種站　明早9時可網上預約
【新冠肺炎】百多人僅30人成功轉私院　高拔陞：只要多作溝通會越做越好
今日 12:05
【新冠肺炎】百多人僅30人成功轉私院　高拔陞：只要多作溝通會越做越好
麥當勞 香港 雪糕 著數優惠 漢堡 新地 朱古力 蛋糕

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險
09:36 2022/08/25
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險
【兒童癌症】4歲童行路腳痛被診斷肌肉拉傷　媽媽堅持檢查驚揭癌症第4期
17:26 2022/08/25
【兒童癌症】4歲童行路腳痛被診斷肌肉拉傷　媽媽堅持檢查驚揭癌症第4期