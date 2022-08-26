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【Apple TV】《哈利波特》系列優惠價發售　「水行俠」主演劇集《重見光明》免費睇　

娛樂 15:52 2022/08/26

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Apple TV 即日起展開限時優惠，由「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）主演Apple Original原創劇集《重見光明》（See）第一季現正限時免費給用户欣賞。

此外，《哈利波特》共11集4K電影，包括8集《哈利波特》及3集《怪獸》系列，現以優惠價688供購買；《中土世界》6集，包括《哈比人》3集、《魔戒》3集4K電影，現以優惠價388可供購買。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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