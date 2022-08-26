【Apple TV】《哈利波特》系列優惠價發售 「水行俠」主演劇集《重見光明》免費睇 娛樂 15:52 2022/08/26 分享： 分享： 熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 Apple TV 即日起展開限時優惠，由「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）主演Apple Original原創劇集《重見光明》（See）第一季現正限時免費給用户欣賞。 此外，《哈利波特》共11集4K電影，包括8集《哈利波特》及3集《怪獸》系列，現以優惠價688供購買；《中土世界》6集，包括《哈比人》3集、《魔戒》3集4K電影，現以優惠價388可供購買。 詳情請按此 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【明日戰記】古天樂新片累收逾750萬元 古仔向香港觀眾致謝：一齊並肩作戰 今日 12:39 【明日戰記】古天樂新片累收逾750萬元 古仔向香港觀眾致謝：一齊並肩作戰 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 18:55 2022/08/17 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 20:05 2022/08/25 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 你可能感興趣 【明日戰記】古天樂新片累收逾750萬元 古仔向香港觀眾致謝：一齊並肩作戰 今日 12:39 【明日戰記】古天樂新片累收逾750萬元 古仔向香港觀眾致謝：一齊並肩作戰 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 18:55 2022/08/17 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 20:05 2022/08/25 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 Apple TV Apple TV＋ 著數優惠 荷里活 電影 電視劇