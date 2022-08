【星二代】王敏德女兒曾因感情事與母親冷戰　王曼喜慶幸父母開明9月成婚

▲ 王敏德女兒王曼喜9月與女友結婚,王曼喜一度跟母親冷戰3個月。(圖片:IG)

大概有一種親情,叫王家的愛。就算愛女與己念背道而馳,對著她,王敏德(Michael)和王馬詩慧(Janet)均無限支持。即使活在華人種族形象定性的社會,他倆明白毋須犯著重複的設定,嘗試打開接納空間,試著了解多元性別關係的種種。

因人生選擇而把關係鬧翻了的一對母女,某天,王曼喜(Kayla)先收到母親的短訊:「As long as you are happy,I'm happy for you。」代表對方感佩下一代向自己告解的勇氣,女兒也懂了父母接納自己的同時,也需要氣量和時間。

二人冰釋前嫌後,雙方各踏前多一步,若任何關係能宣之於口,問題自然迎刃而解。當看到王曼喜那自信滿滿的澄明眼神,背後感到的是王家源源不絕的愛,大概,真正的大愛是這個意思吧?

馬詩慧的通情達理

Kayla表示當初曾打算向母親馬詩慧come out(出櫃),然而,生女怎能不知女心肝,一切,又怎會逃得過母親的法眼?

「其實是她一早發現先!有天她問我哪位傾電話對象,語氣不像『只是朋友』關係般那麼簡單吧?」這一問,令Kayla方寸未至於大亂,但還是亂了她本來的出櫃計劃。

▲ 即將9月結婚的王曼喜,坦言最難捱的時間(向家人出櫃)已過去,婚前接了一個為LGBT承擔保障的保險公司拍廣告,「是一個好開始!」(圖片:被訪者提供)

「在美國讀書,想法和思想已開始改變。當下,我惟有很直接回答她:『係呀!』,起初她很抗拒的,我感受到她非常不高興的樣子。也許當時她抱著的觀念,若我跟一個女生一起,將來未必可結婚生仔,而她好明顯是一個很想抱孫的人。」

然後,她跟母親冷戰了3個月,轉捩點是某天母親短訊給她主動講和:「As long as you are happy,I'm happy for you。」

「始終她想個女開心的。」王曼喜笑逐顏開。

而馬詩慧與王敏德不是一句到尾就算的那一種家長,他倆轉換角色和身份,以朋友方式走進女兒的國度,一家人關係比以前變得更融洽愉快。

「我們溝通很open,他們完全融入我們的生活中。像我倆(跟現任女友Elaine Chan)開始拍拖時,會經常出外,有時也玩得興起會夜一點回家。她都會語帶興奮的問:「你同邊個一起去hangout?我們要識她,要去見她。』」

誠然,王曼喜也非十月芥菜,要確定對方是值得交往的人,才決定介紹給父母認識。回想起「把Elaine介紹給家人認識」是拍拖幾個月後的事,又年多後她倆共賦同居,而Janet也沒說半句,因她信任她的選擇,而作為母親,只想讓女兒心裏知道——家,永遠為她開放。

其實愛情或親情從來都是雙向,也沒有高低,父母敬一尺,識趣的子女自然回敬一丈。而Kayla是個見微知對方著緊自己的人,她懂得父母會主動叫她女友來參加家庭聚會,並非「監視」對方,她很感恩自己有這樣的一對通情達理的父母。

在旁的未婚妻 Elaine Chan也附和,回想起陳母離世後那年多的時間,馬詩慧和王敏德也把她視如己出,對她的關懷與支持均無微不至,讓驛動的心變得安靜下來:「令我想到,他們可以是我的第二父母,也令我希望可以有一個完整家庭的想法。」

▲ 王氏一家五口,大女王曼喜視父親王敏德作role model。(圖片:IG)

王敏德的以身作則

始終世間有萬不通情達理者,遂爾家有殊俗。馬詩慧以女兒開心行先,王敏德更以己身作則,讓父愛成為一件「不只說到,更能做到」的事。

「講真,好多父母都不會對外肯定子女另一半的身份,何況另一半的真正身分是同性呢?好多時都只會講他是『你個friend』去形容。而爸爸,他是第一個跟他的朋友介紹Elaine是我的fiancee(未婚妻),更主動介紹給親戚們認識,這對我來說這是一個很特別的moment,我好apperciate他是一個包容的爸爸!」

王敏德是中法、荷蘭混血兒,父親是華人,坊間以因他彪形大漢擅長飾演正氣凜然的角色,在女兒的既定形象也如出一轍,Kayla續說:「由細到大,爸爸在我心目中,一個好protective、好注重屋企、家人。他以身作則實踐願望,我也希望自己可跟隨他的步伐,look up to一個可以保護別人的角色。」

今年父親節她倆買了張新床褥孝敬父母,只因有天王敏德碎碎話現在睡的那張仔開始軟腍腍。

「他們很願意聽我們心事,不一定贊同我們的想法,但會尊重我們的決定。」

就如早前為保險廣告,王家一家總動員全力支持。「即使我們在外地結了婚,香港不會認可的,這是一個challenge。在政府還未能給保障時,難得有保險公司和大公司能支持,這支援會令人安心一點。之前有過一些案例,同性伴侶其中一方過身,另一半沒有身份,唔可代辦後事,所以覺得OneDegree今次行出來支持,保障到大家係一件好事,希望日後有更多大企業支持,給我們多信心爭取更多應有的權利。」

2020年,Kayla 跟Elaine訂婚,今年9月決定在美國加洲舉行,日子臨近,兩口子反而悠然自得,因最痛苦時間已經過去。「找了很多朋友幫手,準備得七七八八,雙方家長都會飛過去出席。好感謝家人支持,大家都已經接受了Elaine係我地家庭嘅一份子。」畢竟,她倆知道有王家的愛作後盾,無論前路是否難行,只要並肩作戰便已足夠。

