【星二代】王敏德女兒曾因感情事與母親冷戰　王曼喜慶幸父母開明9月成婚

▲ 王敏德女兒王曼喜9月與女友結婚，王曼喜一度跟母親冷戰3個月。（圖片：IG）

大概有一種親情，叫王家的愛。就算愛女與己念背道而馳，對著她，王敏德（Michael）和王馬詩慧（Janet）均無限支持。即使活在華人種族形象定性的社會，他倆明白毋須犯著重複的設定，嘗試打開接納空間，試著了解多元性別關係的種種。

因人生選擇而把關係鬧翻了的一對母女，某天，王曼喜（Kayla）先收到母親的短訊：「As long as you are happy，I'm happy for you。」代表對方感佩下一代向自己告解的勇氣，女兒也懂了父母接納自己的同時，也需要氣量和時間。

二人冰釋前嫌後，雙方各踏前多一步，若任何關係能宣之於口，問題自然迎刃而解。當看到王曼喜那自信滿滿的澄明眼神，背後感到的是王家源源不絕的愛，大概，真正的大愛是這個意思吧？

馬詩慧的通情達理

Kayla表示當初曾打算向母親馬詩慧come out（出櫃），然而，生女怎能不知女心肝，一切，又怎會逃得過母親的法眼？

「其實是她一早發現先！有天她問我哪位傾電話對象，語氣不像『只是朋友』關係般那麼簡單吧？」這一問，令Kayla方寸未至於大亂，但還是亂了她本來的出櫃計劃。

▲ 即將9月結婚的王曼喜，坦言最難捱的時間（向家人出櫃）已過去，婚前接了一個為LGBT承擔保障的保險公司拍廣告，「是一個好開始！」（圖片：被訪者提供）

「在美國讀書，想法和思想已開始改變。當下，我惟有很直接回答她：『係呀！』，起初她很抗拒的，我感受到她非常不高興的樣子。也許當時她抱著的觀念，若我跟一個女生一起，將來未必可結婚生仔，而她好明顯是一個很想抱孫的人。」

然後，她跟母親冷戰了3個月，轉捩點是某天母親短訊給她主動講和：「As long as you are happy，I'm happy for you。」

「始終她想個女開心的。」王曼喜笑逐顏開。

而馬詩慧與王敏德不是一句到尾就算的那一種家長，他倆轉換角色和身份，以朋友方式走進女兒的國度，一家人關係比以前變得更融洽愉快。

「我們溝通很open，他們完全融入我們的生活中。像我倆（跟現任女友Elaine Chan）開始拍拖時，會經常出外，有時也玩得興起會夜一點回家。她都會語帶興奮的問：「你同邊個一起去hangout？我們要識她，要去見她。』」

誠然，王曼喜也非十月芥菜，要確定對方是值得交往的人，才決定介紹給父母認識。回想起「把Elaine介紹給家人認識」是拍拖幾個月後的事，又年多後她倆共賦同居，而Janet也沒說半句，因她信任她的選擇，而作為母親，只想讓女兒心裏知道——家，永遠為她開放。

其實愛情或親情從來都是雙向，也沒有高低，父母敬一尺，識趣的子女自然回敬一丈。而Kayla是個見微知對方著緊自己的人，她懂得父母會主動叫她女友來參加家庭聚會，並非「監視」對方，她很感恩自己有這樣的一對通情達理的父母。

在旁的未婚妻 Elaine Chan也附和，回想起陳母離世後那年多的時間，馬詩慧和王敏德也把她視如己出，對她的關懷與支持均無微不至，讓驛動的心變得安靜下來：「令我想到，他們可以是我的第二父母，也令我希望可以有一個完整家庭的想法。」

▲ 王氏一家五口，大女王曼喜視父親王敏德作role model。（圖片：IG）

王敏德的以身作則

始終世間有萬不通情達理者，遂爾家有殊俗。馬詩慧以女兒開心行先，王敏德更以己身作則，讓父愛成為一件「不只說到，更能做到」的事。

「講真，好多父母都不會對外肯定子女另一半的身份，何況另一半的真正身分是同性呢？好多時都只會講他是『你個friend』去形容。而爸爸，他是第一個跟他的朋友介紹Elaine是我的fiancee（未婚妻），更主動介紹給親戚們認識，這對我來說這是一個很特別的moment，我好apperciate他是一個包容的爸爸！」

王敏德是中法、荷蘭混血兒，父親是華人，坊間以因他彪形大漢擅長飾演正氣凜然的角色，在女兒的既定形象也如出一轍，Kayla續說：「由細到大，爸爸在我心目中，一個好protective、好注重屋企、家人。他以身作則實踐願望，我也希望自己可跟隨他的步伐，look up to一個可以保護別人的角色。」

今年父親節她倆買了張新床褥孝敬父母，只因有天王敏德碎碎話現在睡的那張仔開始軟腍腍。

「他們很願意聽我們心事，不一定贊同我們的想法，但會尊重我們的決定。」

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就如早前為保險廣告，王家一家總動員全力支持。「即使我們在外地結了婚，香港不會認可的，這是一個challenge。在政府還未能給保障時，難得有保險公司和大公司能支持，這支援會令人安心一點。之前有過一些案例，同性伴侶其中一方過身，另一半沒有身份，唔可代辦後事，所以覺得OneDegree今次行出來支持，保障到大家係一件好事，希望日後有更多大企業支持，給我們多信心爭取更多應有的權利。」

2020年，Kayla 跟Elaine訂婚，今年9月決定在美國加洲舉行，日子臨近，兩口子反而悠然自得，因最痛苦時間已經過去。「找了很多朋友幫手，準備得七七八八，雙方家長都會飛過去出席。好感謝家人支持，大家都已經接受了Elaine係我地家庭嘅一份子。」畢竟，她倆知道有王家的愛作後盾，無論前路是否難行，只要並肩作戰便已足夠。

記者：黃鑑江