【第五波疫情】今日新增7,835宗確診個案　170宗輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳靜儀攝）

本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（26日）出席疫情記者會。

今日新增7,835宗確診個案，包括7,665宗本地個案及170宗輸入個案，另錄7宗離世個案。

【16:55】

政府會按污水檢測風險評估，向有需要人士，包括居民、清潔員等派發快測包。政府亦會向長者或弱勢社群派發。但他強調快測有限制，有徵狀者勿因陰性而不看醫生，亦不應參與聚集性活動。

為確保措施有效進行，會聯同保安局，包括持紅碼者有否離開居所，進入指明處所的核查及強檢公告的執行。

【16:53】

盧寵茂指，政府決定由8月28日起，擴展快測要求，由適用於酒吧擴至出席宴會人士。所有出席宴會人士要在24小時內出示快測陰性證明。

如市民在進入處所前48小時內，有核酸陰性證明，則可以取代快測陰性證明要求。

所有表列處所員工，每3天需要進行快測。

【16:50】

盧寵茂指，政府望提升核酸檢測能力阻斷傳播鏈。過去一星期，全港核酸檢測量已至14萬，是6月的3倍。當局會增加更多強檢公告，如抽查強檢公告情況，向未遵守人士發出強檢令及定額罰款。

他表示，會繼續加強高風險人群核酸檢測，安老及殘疾院舍要隔日一檢。

【16:50】

盧寵茂指，政府會維持居家離準則，強化確診者管理，高風險人士及未能為確診者安排專用設施，都需要到社區隔離設施隔離。他又呼籲70歲以上，或未曾接種疫苗，應送往專為長者而設的隔離設施。如只接種1劑或以下，死亡率至少為5%，最高可達16%。他期望市民合作，按隔離令接受安排。

【16:45】

盧寵茂指，確診數字逾4,000已維持第三日，即時繁殖率已上升至近1.44，兩星期可能會變成雙倍，確診數字可能很快會過萬。

而入院人數、病床使用及員工確診或令公營醫療受影響近一半，政府要因應疫情發展調整防疫政策。他強調政府考慮到市民生活及經濟，望以最低成本換取最高抗疫效果。

【16:42】

166宗學校陽性個案，7間學校個別班級須停課一周：

蔚思幼稚園

寶山幼兒園

學之園幼稚園(星匯居)

中華基督教會元朗堂真光幼稚園

宏志幼稚園

St. Catherine's 國際英文幼稚園

美樂中英文幼稚園

早前呈報的Stanford American School有一班級停課，但有13個班再出現確診個案，共22學生2老師確診。全校停課一星期。

【16:40】

多5間院舍出現個案：

東華三院許麗娟安老院

竹林明堂護理安老院

嘉華護老院有限公司

【16:38】

屯門醫院內科及老人科康復病房73歲男病人確診，另再發現5名58至77歲男病人確診。

【16:35】

李立業表示，多7名患者離世，全部為男性，年齡介乎79至90歲，4人未打3劑疫苗。

79歲男病人，有腦退化及肺病。

82歲男病人，有腎衰竭、心臟病及糖尿病。

81歲男病人，有心臟心房瓣問題、心房顫動及肺癌。

95歲男病人，有高血壓。

有3位病人相信離世原因與新冠關係不大：

90歲男病人，有腎病及腦退化。

87歲男病人，在家不省人事。

82歲男病人，有高血壓、冠心病及中風。

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【16:30】

盧寵茂表示，香港疫情在今年年初第五波回落後，6月初有反彈，在7月中有段時間穩定，但過去兩周由4,000多宗上升至昨日的8,000多宗。

盧寵茂指，政府非常關注醫療開始受到壓力，總體入院人數增加，令病床受到新冠病人佔用，加上員工的確診個案上升，會令一部分服務量受影響，令非新冠病人受影響。港府強調絕不躺平，會推出一系列防疫措施。

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記者：黃穎津