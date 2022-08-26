【第五波疫情】今日新增7,835宗確診個案 170宗輸入個案【不斷更新】
本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（26日）出席疫情記者會。
今日新增7,835宗確診個案，包括7,665宗本地個案及170宗輸入個案，另錄7宗離世個案。
【16:55】
政府會按污水檢測風險評估，向有需要人士，包括居民、清潔員等派發快測包。政府亦會向長者或弱勢社群派發。但他強調快測有限制，有徵狀者勿因陰性而不看醫生，亦不應參與聚集性活動。
為確保措施有效進行，會聯同保安局，包括持紅碼者有否離開居所，進入指明處所的核查及強檢公告的執行。
【16:53】
盧寵茂指，政府決定由8月28日起，擴展快測要求，由適用於酒吧擴至出席宴會人士。所有出席宴會人士要在24小時內出示快測陰性證明。
如市民在進入處所前48小時內，有核酸陰性證明，則可以取代快測陰性證明要求。
所有表列處所員工，每3天需要進行快測。
【16:50】
盧寵茂指，政府望提升核酸檢測能力阻斷傳播鏈。過去一星期，全港核酸檢測量已至14萬，是6月的3倍。當局會增加更多強檢公告，如抽查強檢公告情況，向未遵守人士發出強檢令及定額罰款。
他表示，會繼續加強高風險人群核酸檢測，安老及殘疾院舍要隔日一檢。
【16:50】
盧寵茂指，政府會維持居家離準則，強化確診者管理，高風險人士及未能為確診者安排專用設施，都需要到社區隔離設施隔離。他又呼籲70歲以上，或未曾接種疫苗，應送往專為長者而設的隔離設施。如只接種1劑或以下，死亡率至少為5%，最高可達16%。他期望市民合作，按隔離令接受安排。
【16:45】
盧寵茂指，確診數字逾4,000已維持第三日，即時繁殖率已上升至近1.44，兩星期可能會變成雙倍，確診數字可能很快會過萬。
而入院人數、病床使用及員工確診或令公營醫療受影響近一半，政府要因應疫情發展調整防疫政策。他強調政府考慮到市民生活及經濟，望以最低成本換取最高抗疫效果。
【16:42】
166宗學校陽性個案，7間學校個別班級須停課一周：
- 蔚思幼稚園
- 寶山幼兒園
- 學之園幼稚園(星匯居)
- 中華基督教會元朗堂真光幼稚園
- 宏志幼稚園
- St. Catherine's 國際英文幼稚園
- 美樂中英文幼稚園
早前呈報的Stanford American School有一班級停課，但有13個班再出現確診個案，共22學生2老師確診。全校停課一星期。
【16:40】
多5間院舍出現個案：
- 東華三院許麗娟安老院
- 竹林明堂護理安老院
- 嘉華護老院有限公司
【16:38】
屯門醫院內科及老人科康復病房73歲男病人確診，另再發現5名58至77歲男病人確診。
【16:35】
李立業表示，多7名患者離世，全部為男性，年齡介乎79至90歲，4人未打3劑疫苗。
- 79歲男病人，有腦退化及肺病。
- 82歲男病人，有腎衰竭、心臟病及糖尿病。
- 81歲男病人，有心臟心房瓣問題、心房顫動及肺癌。
- 95歲男病人，有高血壓。
有3位病人相信離世原因與新冠關係不大：
- 90歲男病人，有腎病及腦退化。
- 87歲男病人，在家不省人事。
- 82歲男病人，有高血壓、冠心病及中風。
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【16:30】
盧寵茂表示，香港疫情在今年年初第五波回落後，6月初有反彈，在7月中有段時間穩定，但過去兩周由4,000多宗上升至昨日的8,000多宗。
盧寵茂指，政府非常關注醫療開始受到壓力，總體入院人數增加，令病床受到新冠病人佔用，加上員工的確診個案上升，會令一部分服務量受影響，令非新冠病人受影響。港府強調絕不躺平，會推出一系列防疫措施。
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記者：黃穎津