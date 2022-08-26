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【防疫措施】表列處所員工每3日要快測　出席宴會者須快測陰性

社會 16:56 2022/08/26

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(資料圖片)

本港疫情反彈，醫務衞生局局長盧寵茂今日（26日）出席疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦公布最新確診及公立醫院情況。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港疫情在今年年第五波回落後，在六月初回升，過去兩周由四千多宗增至逾八千宗，政府非常關注疫情上升，在整體公營醫療服務也有壓力，重症個案有所增加，令公營醫療病床受新冠病人佔用，同時醫管局員工確診增加，亦影響醫療服務，今日將公布最新防疫措施。

盧寵茂病毒即時繁殖率由低於1而升至近1.44，兩周內有機會雙倍上升，確診數字很快超過一萬，甚至持續上升。現時公營醫療系統面對很大壓力，影響服務三成甚至一半，政府需要因應疫情果斷調整政策，強調已考慮市民的收入、生活等因素。

為了高風險人士不受感染或者變成重症，長者、長期病患以及嬰奶兒的家人，以及未可以提供合適的隔離，一律需要送至社區隔離設施，特別是長者以及未完成疫苗，例如是70歲以上密切接觸者，或者確診者，如果未完成疫苗或者只打一針，需要轉至社區隔離設施，提醒市民亦應按照要求，如果有需要，執法部門會介入跟進。

另外亦要增加檢測能力，政府決定加強食肆檢測安排，在本周日起快速抗原測試要求，由只適用於酒吧，擴大至出席宴會人士，在24小時內要快測，並出現陰性結果相片。另外表列處所的員工，需要每3日快測。

他又指出執法部門亦會加強執法，包括檢查「紅碼」人士有沒有違例，以及加強處所的突擊檢查。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，今日再多7名患者離世，死者年齡介乎79至95歲，其中95歲老伯沒有打疫苗，而且有高血壓病史。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文

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