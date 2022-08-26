【疫情反彈】盧寵茂：官員確診反映社區感染情況　未考慮公務員在家工作

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂公布加強檢測措施。（林宇翔攝）

今日新增7,835宗確診個案，包括7,665宗本地個案及170宗輸入個案，另錄7宗離世個案。醫務衞生局局長盧寵茂教授今日（26日）就本港最新疫情舉行簡報會，公布加強快測及長者隔離措施，對於近日多名官員確診，他表示反映社區感染情況，暫時未考慮公務員須在家工作。

盧寵茂指出要增加檢測能力，政府決定加強食肆檢測安排，在本周日（28日）起加強快速抗原測試要求，由原本只適用於酒吧，擴大至出席宴會人士，出席前24小時內要快測，並出現陰性結果相片。另外表列處所的員工，需要每3日快測。

他又指出執法部門亦會加強執法，包括檢查「紅碼」人士有沒有違例，以及加強處所的突擊檢查。盧寵茂強調必須盡快將上升確診數字拉平，否則疫情持續上升，政府在別無選擇下，有可能收緊社交距離措施。

至於多少宗數或者疫情升溫至何程度，需要收緊社交距離措施，盧寵茂指出非只要看數字，需要視乎疫情而言，同時呼籲陽性患者需要呈報個案，有需要提供遙距診症或者送藥服務。

對於近日多名官員受感染，盧寵茂指反映社區感染情況，最主要關注會否影響重要政府部門的運作，有要求個別部門員工須每同兩次核酸檢測，暫時未考慮公務員在家工作。

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記者：伍瑋瑋