【死亡個案】再多7人染疫後離世　當中4人未打齊針

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今日（26日）交代最新疫情。

李立業指，新增呈報9名危殆病人及2名嚴重病人，現時合共有40名危殆，當中13名危殆病人正接受深切治療，另再增7人離世，全部男性，年齡介乎79至95歲，其中4人未打齊3針疫苗，亦有1位來自院舍。

79歲男病人有腦退化、肺病，8月9日轉，有肺炎，情況一直差，8月25日離世

82歲男子打3針，有心臟病，呈陽性，服藥無好轉

81歲無打針，肺癌，咳嗽，呈陽性，情況惡化

95歲男無打針，呈陽性，ct值17.5

90歲男子2針，咳嗽，妻子亦陽性，情況惡化

另外，屯門醫院內科及老人科病房，一名73歲男病人確診，再發現多5名病人確診。

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記者：余思嵐

