【財爺網誌】陳茂波：美國如再大幅加息　將增加本港息率趨升壓力

▲ 陳茂波昨日和行政長官及其他主要官員，出席第二場施政報告地區諮詢會、（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波在網誌中指出，美國如果再大幅度加息，意味套息交易及港元沽盤很可能會再出現，而本港息率趨升的壓力亦會增加。

但他指出，即使息差因素及套息活動令港匯沽盤過去數月一度增加，但上半年本港認可機構的存款總額仍略升0.4%，反映「沽港元」不等同「資金流走」，亦不會影響香港的金融和貨幣穩定，因為息差因素及套息活動，全部都在聯繫匯率制度的預期之內。

不過，陳茂波續指，外圍通脹高企、環球經濟疲弱及加息陰霾，無可避免削弱本港的經濟動力；與此同時，本地新冠疫情反覆升溫，亦令市場擔憂經濟前景。如何有效穩住經濟及調節市場預期是當前的重大挑戰。

他說，最近在不同場合，包括施政報告諮詢會，許多來自金融、貿易、航運、航空以至會展界別的代表均指出，香港需要加快恢復與內地通關，更需要盡快加強和國際市場的便捷往還，這樣對吸引和留住人才，以至相關外資企業繼續在香港營運和投資至為關鍵。

「也有不少與會者提出，近年外界受到以偏概全的資訊以及一些西方媒體偏頗的報導和評論誤導，加上疫情關係，很多人長時間未有到過香港，因而對香港的現實情況抱有不少誤解。故此，特區政府需要加強對外推廣，積極說好香港故事。」

陳茂波認為，除了宣傳推廣，面對目前的國際政治局勢變化，本港有必要進一步強化與新興經濟體的經貿合作，更積極吸引不同地域的人才和企業來港發展和使用香港這優質高端服務平台。

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責任編輯：林曉君