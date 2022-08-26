【防疫措施】梁栢賢指再收緊社交距離措施無意義　無病徵不應做病毒檢測

▲ ( 陳靜儀攝)

本港疫情大反彈，昨日（25日）最新疫情數字單日新增8,000宗確診個案。醫院管理局前行政總裁梁栢賢曾與港大微生物學系講座教授袁國勇就應否再需要收緊社交距離措施交換意見，並提出9點建議，希望政府考慮，認為疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離措施是沒有意義，希望港府能夠隨着一些復常方向放寬防疫措施。

梁栢賢今日（26日）在社交平台表示，支持3+4入境檢疫要求變成 0+7，隨著本地病例數量增加，收緊邊境檢疫要求是不合邏輯的。讓所有完成疫苗接種的市民過正常生活，除非他們感染後有症狀，尤其在住院時，否則不應對他們進行新冠病情檢測，加強疫苗通行證要求，減少未接種者的感染風險，包括學童及其家庭成員在內的未完成接種疫苗的市民需要每天進行抗原檢測，以便盡早對呈陽性的高危老年人提供早期抗病毒治療。

他又稱，醫管局應放寬措施以確保醫護人員勞動力，有症狀的患者和工作人員才需要進行RT-PCR檢測，如果無症狀及每日抗原檢測呈陰性，不需要停工及不需要做PCR檢測，工作時帶N95便可以。

另外他亦建議，陽性的患者應該放同一病區，無需將他們放入隔離病房。在家中或設施中隔離陽性病例，同時將密切接觸者留在家中，將導致垂直傳播。對於未接種疫苗的高危人群，一旦其家庭成員呈陽性，則應考慮逆向隔離，讓混合免疫在不過多影響醫管局服務的情況下建立起來。

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責任編輯：余思嵐