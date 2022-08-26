【素食新力軍】Green Monday x 李錦記第一屆「綠星廚神大賽」　發掘新生代廚師粵菜注入綠色活力

▲ Green Monday x 李錦記第一屆「綠星廚神大賽」。（圖片由品牌提供）

一向以多元化創新社會企業模式推動綠色飲食及環保的Green Monday，致力傳播素食文化及環保議題。今年是Green Monday成立十週年，特意舉辦由OMNI、李錦記、中華廚藝學院及稻苗飲食專業學會全力支持，第一屆「綠星廚神大賽」以召集一眾新生代廚師，利用現今最流行的植物肉構思綠色食譜，「素」造最有營菜式，一起推動可持續飲食。

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隨著世界各地對可持續發展的關注，最有效延緩氣候變化問題，就是改變飲食習慣，多吃素食。植物性飲食（Plant-Based Diet）如今在香港逐漸成為主流，為了ESG發展 、顧及市場及企業形象，不少企業、餐飲業者亦會將低碳素食納入其中一項營運方針。這個發展趨勢正顛覆傳統餐飲業，廚師們要研發嶄新素食菜式加入菜單，亦需掌握創新技能及相關技術。

Green Monday透過舉辦「綠星廚神大賽」將可持續飲食，進一步推動到中餐飲業界，發掘由菜式設計至烹調素菜上都表現出色的廚師，鼓勵行業推動可持續植物性飲食。第一屆「綠星廚神大賽」決賽於8月10日假中華廚藝學院舉行，合共十五位年青廚師參賽，廚師們以Omni植物肉及李錦記醬料入饌，競逐多個奬項分別為︰李錦記傑出醬料應用大獎、最佳賣相大獎、Green Monday 最佳創意綠色配搭大獎、主廚之選大獎，以及冠、亞、季軍大獎。

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決賽當日，邀請了多位餐飲業界資深代表及星級廚師出席擔任評審，包括︰Green Monday 聯合創辦人及行政總裁楊大偉先生、Green Monday聯合創辦人及首席營運官吳詠琛女士、李錦記北亞總裁張勐先生、李錦記香港及澳門總經理歐穎璇女士、中華廚藝學院課程經理劉偉平先生、中華廚藝學院總教導員劉志堅先生、稻苗飲食專業學會 (第一副主席) 江志恒先生、灣仔明閣廚藝總監曾超敬師傅及香港君悅酒店中餐行政總廚陳漢章師傅。

對於首屆的「綠星廚神大賽」及一眾年青廚師的表現，兩位星級主廚均表示讚賞，曾超敬師傅︰「很高興主辦單位舉辦綠星廚神大賽，比賽不論輸贏，更重要是讓年青廚師們有機會拓寬眼界，互相切磋及交流烹調素食心得。」陳漢章師傅︰「年青廚師願意使用新食材，將潮流融入到粵菜，將來可以讓更多人品嚐到美味的粵菜素食，繼續將粵菜發揚光大。」

第一屆「綠星廚神大賽」得奬名單

奬項 獲奬菜色 得奬者 「綠星廚神大賽」冠軍 子艷煙榴 (煙燻腐皮包及素牛肉脆片) 蕭曉晴 「綠星廚神大賽」亞軍 新式豬肉三重奏 李藝 「綠星廚神大賽」季軍 膳良素燴 鍾栢希 星級主廚之選 子艷煙榴 (煙燻腐皮包及素牛肉脆片) 蕭曉晴 Green Monday 最佳創意綠色配搭大獎 素東坡肉 林煒桓 最佳賣相大獎 膳良素燴 鍾栢希 李錦記傑出醬料應用大獎 新式豬肉三重奏 李藝

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