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【食物安全】法國進口奇達思煙鯡魚柳受李斯特菌污染　食安中心令停售

社會 16:24 2022/08/26

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法國進口煙鯡魚柳受李斯特菌污染，食安中心令停售。（資料圖片）

食安中心今日（26日）呼籲市民不要食用一批從法國進口的預先包裝煙鯡魚柳，因為有關產品可能受致病菌李斯特菌污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：FILET HARENG DOUX SV 1KG
品牌: J.C DAVID
來源地：法國
進口商：奇達思優質食品有限公司
淨重：1公斤
此日期前最佳：2022年8月26日

中心發言人指，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2612 2066。

發言人說表示，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

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記者：黃穎津

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