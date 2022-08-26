【教女有方】一招高效溫習法打破默書恐懼　教師媽媽辭職陪女兒成長升英中

▲ 教師媽媽覃太辭職陪女兒成長。

9月新學年來臨，升小升中的學生踏入學習生涯另一個新階段。亞斯理衛理小學（下稱亞小）畢業生覃慜翹，亦升讀Band 1英中保祿六世書院。慜翹媽媽覃太早年辭去教職當全職媽媽，不想教了別人仔女，卻沒教自己女兒，這些年專心陪伴女兒成長及學習。慜翹入讀心儀中學，媽媽功不可沒。

覃慜翹獲首志願女校保祿六世書院取錄，她讚賞該校設施齊備，而其姊也在另一間Band 1女校就讀。她在中一自行分配學位階段揀選保祿六世書院，疫情下面試模式改為拍片，校方要求她遞交約2分鐘的影片，內容是摺出一個三角錐體，並講述過程中的困難及得著，另外要分享暑期規劃。覃太在那段時間確診新冠肺炎，只能待在房間隔離，由爸爸協助慜翹預備拍片事直。

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曾因工作失親子時間

在小二時慜翹轉讀亞小，覃太指轉校既因搬屋，也因發現舊校不大適合女兒，「當我到學校做義工時，發現她與我們一起跟在校的表現是兩回事。」老師少有跟家長溝通，對學生的關愛不足，她認為女兒難以發揮，就隨著搬屋而轉校。

覃太與丈夫任職小學數學老師，後來她在慜翹就讀小二，也是她轉校那年辭去工作，全職照顧家庭及女兒，只因有感：

教了別人的仔女，自己的女兒卻沒有教，決定放下我喜歡的工作，同時讓自己休息。工作和家庭兩邊拉扯很疲累，不想返到學校忘記屋企，返到屋企工作至三更半夜，周末又繼續工作，對小朋友並非好事。

回想當年，覃太即使要一大早返工，慜翹亦要在她離家前見媽媽一面。「她讀幼稚園時無論幾眼瞓，早上6時多也要我叫她起身，堅持送我『返學』」，眼見年紀小小的女兒很需要媽媽，其實她又何嘗不心痛。

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全職媽媽做女兒的老師

慜翹直言在亞小的5年過得很愉快，老師用心教學，功課量適中，沒有太大的學業壓力。覃太表示，學校推行校本課程，老師教得深入，默書抄寫相對不算多，女兒不會覺得太沉悶。女兒需要陪讀，覃太也找到溫習默書的方法，適用於中英文默書：

小朋友看到一篇默書內容就感到恐懼，我會自製默書版本讓她『填窿』，寫上部分留空的字。我製作和影印不同版本，每個版本留空的字都不同，經過4至5次練習她便學識了。

覃太在女兒小時候忙於工作，能陪她閱讀的時間不多，辭職後才慢慢建立女兒的閱讀習慣，在疫情下母女的親子活動少不了看書。慜翹說起媽媽顯得份外開心，「媽媽陪住我讀書，心情會更好，最鍾意同媽媽一齊睇書。」而且她透過閱讀，語文能力亦提升了。她覺得英文比中文較容易掌握，常識科卻是她的弱項。她分享︰

我會在較強的科目中，抽時間溫習較弱的科目。常識方面，手機不時彈出即時新聞，我會多看多了解。

至於在媽媽的強項數學科，她可以更有方法去學習。覃太指，「例如教立體圖形、容量、體積，我會拿出容器給她看，750ml是多少？1cm立方是幾多？將抽象變具體化，她會更靈活掌握」，媽媽成為女兒的私人數學老師。

升中盼發掘更多潛能

學習以外，慜翹平日熱愛做手工勞作、打羽毛球，參加朗誦比賽，訓練膽量及自信心。她早前代表小六畢業生致謝辭，為她的小學生涯畫上完美句號。覃太感謝亞小給予學生空間，老師有很多鼓勵性說話。至於慜翹對升中也有期盼，「希望更快適應中學生活，努力跟上各學科進度。」

覃太兩個女兒年齡相差5歲，慜翹轉讀亞小時，大女兒剛好升中，她今年考中學文憑試（DSE），成績理想全部科目考獲5或以上，足以入讀心儀的大學學系。看到女兒漸長，覃太的付出亦值得了。

陪著慜翹成長，現在得著很多。她仍有很多潛能有待發掘，在學業、藝術、運動還可以更上一層樓。

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記者︰駱秀玲