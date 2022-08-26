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【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰教如何分辨孤寒老闆　16歲做髮型師轉職睇風水身家逾億

娛樂 17:18 2022/08/26

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J2 逢星期四晚播映由蘇民峰跟4位後生仔女倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、杜穎珊（Sandy）和陳國麟（Doniven）主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。

昨晚（8月25日）播映的一集以「職場面相」為主題，蘇民峰除了教大家分辨「孤寒老闆」面相外，更透露年輕時曾當剪髮學徒，當時收入微薄的他，要靠賺取貼士來買飯盒。這位風水大師年少時也捱過一段日子。

【呢鋪開乜︰開壇】倪嘉雯爆心儀男仕類型擺陣催桃花　蘇民峰話鹹濕有樣睇嘴唇藏密碼

蘇民峰為TVB主持節目《呢鋪開乜︰開壇》。（取自Facebook）

孤寒有樣睇

說到如何睇老闆是否疏爽，蘇師傅表示可睇太陽穴和鼻孔，他說︰「太陽穴鼓起、鼻孔細，係孤寒相，如果鼻頭下垂，仲特別孤寒一毛不拔相。」相反就是疏財老闆。

另外，若在職場做擦鞋仔，蘇師傅謂要識睇眉頭眼額之外，亦要識睇相，師傅說︰「人中（鼻同嘴之間）長唔能夠亂讚，會反轉頭懷疑你點解要讚佢。男仔人中一般較長、女仔人中較短。人中短不妨讚多幾句。」

跟著說到鼻位，原來鼻樑高長直代表公正，鼻大代表自尊心強，蘇師傅又話印堂（額頭）闊或者眉與眉之間闊，不會計較別人過失，他開名大讚Sandy話︰「Sandy眉頭闊大快活。」

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曾當髮型師

席間眾人分享入行前的工作經歷，倪嘉雯跟陳若思十多歲時兼職做過連鎖快餐店，至於陳國麟做空少前，曾經做過壽司學徒。

而蘇民峰工作經驗豐富，16歲在工廠車錶殼，1980年學剪頭髮，月薪只有400蚊，當時一個飯盒要4.5元。師傅更透露假如當日收不到貼士，就冇錢買飯盒。

蘇師傅每年也推出運程書。

投資物業

現年61歲的蘇民峰入行前當過新世界酒店髮型屋的理髮師6年，於1983年開始蘇民峰以業餘性質為客人風水，及至1988年，蘇民峰獲聘往歐洲多國，包括瑞典、挪威、丹麥及西班牙等地勘察風水。

回港後，蘇民峰開始接受媒體訪問，聲名大噪，成為不少紅星如王菲等的御用風水師。

蘇民峰除推出運程書外，他投資物業也有一手，多年來買賣不少舖位及住宅，坐擁逾億元物業，今年3月有消息指出他以5200萬購入上環文咸東街全幢舊樓。

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【呢鋪開乜】靠鼻相批杜穎珊逢賭必輸？　蘇民峰教睇正偏財運賺第一桶金

另外，前晚一班後生仔評核蘇師傅開壇以來的成績。借機會讚蘇師傅，陳若思話︰「因為你轉數太快，搞到我哋轉數有啲慢，你係唔應該咁快。」

而陳國麟即謂師傅太搶風頭，令觀眾不知道自己識講八字，倪嘉雯更大膽，居然要求蘇民峰到香閨拜訪︰「你要檢討下，喺節目猛咁答觀眾問題，咁我哋啲問題呢，想帶你返我屋企，睇我屋企啲風水。」

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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