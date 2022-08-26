【DIY蛋糕】創意爆燈港媽DIY星之卡比蛋糕　往5間超市買雪糕用6款材料完成

▲ 有媽媽用6款材料，自製出星之卡比蛋糕予兒子！

小朋友生日，當然想要一個可愛又特別的蛋糕，近日，有一名港媽為了滿足兒子的願望，用了一個簡單又快捷的方法變出「星之卡比」蛋糕！一眾網民不禁大讚港媽有創意，更稱該媽媽為「廿四孝呀媽」。

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近日有名港媽於Facebook「香港雪糕關注組」發文，分享自己原創DIY的「星之卡比」蛋糕。

港媽指當天為「二仔生日」，在上班前問兒子想要什麼蛋糕，「佢話星之卡比，阿媽我諗左好耐點樣用最簡單又要似嘅方法變出嚟俾佢」，結果這名創意爆燈的媽媽利用士多啤梨味雪糕、士多啤梨、蘋果、蝦片、糖果、紫菜製作出「星之卡比」蛋糕！

▲ 創意滿分的港媽用快靚正方法，原創DIY「星之卡比」蛋糕予兒子。

由於超市雪糕大特價，很難找到雪糕存貨。港媽指自己走了五間超市才找到士多啤梨味雪糕，「30幾度整雪糕蛋糕真係一個大挑戰！」港媽本來想在網上抄功課攞靈感，可惜在網上找了很久都找不到一個「快靚正」的做法，「所以呢個真係我原創嘅得意之作！」港媽更給予貼士想製作這個DIY蛋糕的人：「雪糕溶咗hold唔住對腳, 所以我加多支牙籤定位。」

帖文一出，引起大批網民大讚及分享，不少網民大讚這名媽媽好有創意，「好醒，好勁」，認為這名媽媽是「廿四孝呀媽」、「好有心機」、「整得好似！！創意滿分！！」

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責任編緝：蕭雅文