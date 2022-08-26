【聲夢傳奇2】Duncan+Angel火辣貼身唱跳　藍隊絕地反擊Nicole化身壞女孩　

《聲夢傳奇2》在上集已進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰，並根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」五個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

綜合頭兩回成績，連續勝出的紅隊暫以31比19領先藍隊。

於明晚（8月27日）播出的《聲夢傳奇2》繼續打「逆境波」的藍隊，不但愈挫愈勇、更誓要絕地反擊。

面對來勢洶洶的紅隊派出Jasmine（任暟晴）、Jason（陳晉軒）、Sean（文佐匡）、Vivian（江廷慧）及組合XiX《激光中》＋《Dynamite》＋《流非飛》的Power Medley（串燒舞曲），自問舞技不及對家的藍隊索性行吸「睛」策略，驚喜更是浪接浪。

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Duncan爆衫騷肌

日前官方釋出的預告中，率先睇到「怕醜仔」Duncan（侯雋熙）與Angel（劉詠彤）火辣貼身跳唱《Trouble Maker》，Duncan更爆衫大晒胸肌及「朱古力」，先後獲評審李志剛及張佳添大讚：「個腹肌好似識唱歌咁！」及「啲腹肌係咪畫上去架？」，贏盡關注。

至於打開「乖乖牌」、有「悲情王子」之稱的Timothy（陳昊廷）亦大變身、妖爆晒肌獻唱《拒絕再玩》，Rap住Diss紅隊「人多蝦人少」。

甜美擔當Nicole（蕭呈謙）則由「機械人」蛻變成「Wild Dancing Queen」，自信抬腿跳唱《壞女孩》，眼神舉手投足都勁Appealing，獲張佳添派Like：「以前覺得你屬於報新聞嘅靚主播，今日You belong to Showbiz!」

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Maggie脫胎換骨

到第四回合的嘉賓環節，兩隊分別邀得師姐鍾柔美（Yumi）及林君蓮（蓮姐）助陣，Yumi X Sabrina（趙紫諾）跳唱《舞孃》，蓮姐X「翻版蓮姐」趙頌宜（Maggie）型爆獻唱《黑色柳丁》。

之前一直被指眼神欠奉、唱歌欠感情的Maggie，這次徹頭徹尾脫胎換骨，不但眼神及聲音均充滿感情力量，而且表演力量與蓮姐不相伯仲，誰也搶不了誰的風頭；最終更獲評審連環激讚，其中資深音樂人張崇德正評謂：「眼神聲音同表演，話到畀我知舞台屬於你，嘉賓只係用嚟襯托」。

進入Encore環節，藍隊則以《A Million Dreams》＋《青春頌》迎戰紅隊的《We Will Rock You》＋《We Are the Champions》，更大打「團結牌」作最後衝刺。

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面對藍隊步步進逼，紅隊卻竟於重要關頭深陷危機，不但欠缺團隊精神互相指摘，矛頭直指隊中王牌XiX；紅隊排練期間又被發現態度鬆散，最終焫㷫總監郭偉亮（Eric Kwok），激氣地以英文鬧爆學員似細路仔玩泥沙。

連一向「溫柔向」的導師Gin Lee（李幸倪），亦揚言嬲到想辭職：「呢個Attitude絕對唔要得，我嬲到唔想再做你哋導師。」泳兒更被發現於官方宣傳片中哭成淚人。

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