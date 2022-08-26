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【全港清潔運動】卓永興與議員突擊巡查衞生黑點　考慮修例處理私家街環境衞生

政治 16:45 2022/08/26

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民建聯立法會議員鄭泳舜與陳學鋒昨日傍晚偕同政務司副司長卓永興，到西區正街一帶，視察衞生黑點。

民建聯與政務司副司長卓永興昨（26日）突擊巡查港島中西區及九龍城個別地區衞生黑點。卓永興表示，同意政府部門須加強處理環境衞生工作，並考慮修例處理私家街環境衞生問題。

政府本月展開為期3個月的打擊衞生黑點行動，民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨晚與卓永興巡查後發現，部分街道衞生強差人意，要求當局統籌不同部門，加大力度持續處理環境衞生黑點，包括針對私家街問題研究修例，讓部門更容易執法。

鄭泳舜指出，中西區公共地方環境較理想，持續有改善，反觀九龍城部分地區環境衞生強差人意，仍有很大空間作出改善；部分黑點仍有老鼠出沒，有雜物垃圾堆積，後巷也有棄置電單車，期望政府打擊衞生黑點行動持續，並藉著今次行動，著力處理上述環境衞生老大難的問題。

另一立法會議員陳學鋒則指，正街私家街方面多垃圾及雜物，甚至有老鼠出現。他稱，明白當局難在私家街執法，故此期望當局可考慮修訂法例，方便部門執法，解決私家街衞生黑點問題。

九龍城區方面，李慧琼反映紅磡部分地區是衞生黑點重災區，另在寶其利街，長期有靈車霸佔街道，亦令居民感到滋擾。區議員林德成則表示，居民經常在街上「化寶」，期望當局全年開放當區的「化寶爐」設施，若全年開放化寶爐，將有助改善該區的空氣質素。

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責任編輯：陳葆琳

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