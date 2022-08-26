【全港清潔運動】卓永興與議員突擊巡查衞生黑點 考慮修例處理私家街環境衞生
民建聯與政務司副司長卓永興昨（26日）突擊巡查港島中西區及九龍城個別地區衞生黑點。卓永興表示，同意政府部門須加強處理環境衞生工作，並考慮修例處理私家街環境衞生問題。
政府本月展開為期3個月的打擊衞生黑點行動，民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨晚與卓永興巡查後發現，部分街道衞生強差人意，要求當局統籌不同部門，加大力度持續處理環境衞生黑點，包括針對私家街問題研究修例，讓部門更容易執法。
鄭泳舜指出，中西區公共地方環境較理想，持續有改善，反觀九龍城部分地區環境衞生強差人意，仍有很大空間作出改善；部分黑點仍有老鼠出沒，有雜物垃圾堆積，後巷也有棄置電單車，期望政府打擊衞生黑點行動持續，並藉著今次行動，著力處理上述環境衞生老大難的問題。
另一立法會議員陳學鋒則指，正街私家街方面多垃圾及雜物，甚至有老鼠出現。他稱，明白當局難在私家街執法，故此期望當局可考慮修訂法例，方便部門執法，解決私家街衞生黑點問題。
九龍城區方面，李慧琼反映紅磡部分地區是衞生黑點重災區，另在寶其利街，長期有靈車霸佔街道，亦令居民感到滋擾。區議員林德成則表示，居民經常在街上「化寶」，期望當局全年開放當區的「化寶爐」設施，若全年開放化寶爐，將有助改善該區的空氣質素。
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責任編輯：陳葆琳