【超市大搜查】日本雜誌評測8款美白精華　冠軍產品有效抑制色斑改善暗沉

▲ 日本雜誌評測8款美白精華，冠軍產品有效抑制色斑改善暗沉。

夏天陽光猛烈，容易曬黑，不少女士都會使用美白精華。日本雜誌《LDK the Beauty》近日比拼市面8款美白精華，比較其成分、抑制色斑的效果，整理出排行榜，當中有2款產品並列第一。

《LDK the Beauty》這次搜羅8款美白精華，包括不少熱門品牌如「ALBION」、「ELIXIR WHITE」、「POLA」、「SOFINA iP」等等。雜誌會針對產品的3個方面進行測試並評分，以比找出最強的美白精華。

3大評分標準

色斑護理功效：使用產品1個月，使用專門的儀器測量皮膚潛在色斑數量有否增多或減少。

成分：除了主要的美白活性成分外，專家亦評估了產品是否含有保濕成分、抗炎成分以及刺激性成分。

使用感：測試產品是否易於塗抹、不黏膩等等。

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是次測試中，「HAKU 藥用日間美白精華」和「ASTALIFT White Jelly Aquarysta」並列第1位，被評為「Best Buy」產品。2款美白精華的抑制色斑功效顯著，含有效的美白成分，使用感亦相當良好。

另外，「TRANSINO Whitening Stick」是一款棒狀的美白精華，它未有被列入排行榜中，但《LDK the Beauty》同樣測試了它的功效，大家亦不妨參考。

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責任編輯：羅嘉欣