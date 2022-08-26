【明星創業】中學做兼職養家照顧工傷爸爸　「書蟲」林浩文自律儲錢中環開餐廳

▲ 林浩文創業開餐廳。

工字不出頭！今年30歲的林浩文深明這個道理，在《愛回家之開心速遞》中的「島大」學生飾演書蟲的他，在中環開設餐廳，希望在飲食業界創出一片天，他接受TOPick專訪時，表示餐廳位於中環士丹頓街，總面積900呎，分上下兩層、上層400呎而下層是500呎，月租16萬，與4位朋友合資，投資涉及7位數字，目標在1年內回本，生長在基層家庭的他，希望透過創業脫貧，讓家人過上好生活。

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林浩文的餐廳選址中環，裝修偏向大自然風，中環出名租貴，問到為何會選址這裡？原因竟然與港人習慣有關，他說：

由於大部份人細個嘅時候都曾經去過蘭桂芳消遣，蘭桂芳給人的感覺是開心快樂，忘記一切煩惱的地方，所以我們都希望可以於中環提供一個地方，讓港人開心快樂忘記煩惱。

▲ 餐廳風格以大自然風為主。（受訪者提供）

而投資的金錢，林浩文坦言大部份靠自己努力儲蓄得來，沒有富二代的光環，也不是靠投機，全靠兩個字「自律」，要自己每個月都要達成儲蓄目標！他分享儲錢大法，最重要的是方法輕鬆簡單，每個人都可以做得到：

在儲蓄方面我一向有個小習慣，當中不用極端手法每人亦都可以輕鬆做到，但需要紀律，就是計算每月必需用的錢，然後其餘的就儲起，例如每月入息1萬，生活費4千，其餘就儲起，而生活費我亦會除開30日，得出每日所用金額，如果當日夠能用低於每日所用金額，剩餘金錢就能夠在其餘日子用上，例如獎勵自己食一餐自己喜歡的餐廳。

他更自創金句，勉勵自己一番:

成功的方式一向都是苦悶，而且要持之以恆。

不過轉頭他又謙虛的表示自己尚未成功，不過會秉持著這理念，希望總有一天會成功。

▲ 浩文表示成功的方式一向都是苦悶，而且要持之以恆。

林浩文運用儲蓄得來的金錢，用來與友人合夥做生意，而不是用來買磚頭等比較保值的投資，全因為跟他的成長經歷有關，因為捱過窮，所以知道金錢雖不是萬能，但沒有就萬萬不能，要脫貧就要做生意創業！

他十幾歲的時候，爸爸因為工傷而停工，家中沒有了收入來源，生活費及爸爸的手術費都要向親友借錢，當時林浩文仍在求學階段，就要做快餐店兼職，賺生活費及爸爸的醫療費用，還要肩負起照顧爸爸的重擔，經歷讓他急速成長，變得早熟：

要將自己獨立起來減輕家人負擔，而當中的經歷令我意識到金錢的重要性，所以令我日後不斷學習呢方面嘅知識。

林浩文做演唱會舞蹈員出身，曾為不少巨星伴舞，2017年毅然轉行做藝員，訓練班畢業後就加入《愛回家》演書蟲，對此他相當感恩，處境劇讓觀眾更快認識他：

很多同學工作多年仍未有突出角色，相比他們，我們很幸福。

無論創業還是做演員，林浩文都希望能夠好好發揮，期望大家都能見到他的努力，盡力做好每個角色。

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記者:陳麗薇