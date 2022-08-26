【超市大搜查】麥包啡色不等於真全麥　 營養師推介6款真高纖麥包

▲ 營養師推介6款真高纖麥包。

麥包高纖有飽肚感，是健康早餐之選。但市面上麥包種類眾多，色澤愈深不代表就是真全麥包。尚營坊高級營養師黃凱詩就在社交平台，分享了6款「真高纖」麥包，成份表中頭3位有全麥粉或麥糠，合乎「真麥包」要求。

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據Facebook專頁「Nutsdiary 營養師手記」，黃凱詩表示在數間大型超市及麵包店，搜羅了6款高纖的「真麥包」。點擊睇下圖：

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黃凱詩指出，6款麥包在成份中，頭3位都有全麥粉或麥糠，合乎「真麥包」要求。部分並非預先包裝的麵包，因沒有成份排列，成份就不得而知。

黃凱詩提醒，早晨是攝取纖維的黃金時間，食全麥包是其中一種方法。而有血壓高問題的人士，就要留意鈉質。

黃凱詩過往亦曾撰文，分享購買麥包要留意的事項。黃凱詩表示，有些人選購麥包時，以為色澤愈深愈好，但是顔色方面是可以因為成份中多了蔗糖等而造成，所以，要買真正的全麥包，必須留意成份表中，選全麥粉排得較前列者較佳。

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責任編輯：羅嘉欣