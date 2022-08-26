  • 30°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】麥包啡色不等於真全麥　 營養師推介6款真高纖麥包

保健美顏 17:48 2022/08/26

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

營養師推介6款真高纖麥包。

麥包高纖有飽肚感，是健康早餐之選。但市面上麥包種類眾多，色澤愈深不代表就是真全麥包。尚營坊高級營養師黃凱詩就在社交平台，分享了6款「真高纖」麥包，成份表中頭3位有全麥粉或麥糠，合乎「真麥包」要求。

最新影片：

據Facebook專頁「Nutsdiary 營養師手記」，黃凱詩表示在數間大型超市及麵包店，搜羅了6款高纖的「真麥包」。點擊睇下圖：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

黃凱詩指出，6款麥包在成份中，頭3位都有全麥粉或麥糠，合乎「真麥包」要求。部分並非預先包裝的麵包，因沒有成份排列，成份就不得而知。

黃凱詩提醒，早晨是攝取纖維的黃金時間，食全麥包是其中一種方法。而有血壓高問題的人士，就要留意鈉質。

黃凱詩過往亦曾撰文，分享購買麥包要留意的事項。黃凱詩表示，有些人選購麥包時，以為色澤愈深愈好，但是顔色方面是可以因為成份中多了蔗糖等而造成，所以，要買真正的全麥包，必須留意成份表中，選全麥粉排得較前列者較佳。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 麵包 早餐 食用安全 超市 網絡熱話 減肥 社交平台 營養師 黃凱詩

最高瀏覽

【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
今日 14:33
【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
14:00 2022/08/25
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情