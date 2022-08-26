【學童壓力】開學為學童帶來壓力 精神科醫生教爸媽「3個字」減壓

▲ 開學為學童帶來不同程度壓力。

新的學年即將開始，不同的轉變都會對學童帶來壓力，而開學本身也是轉變的一種，轉變導致的壓力包括：新冠疫情引發的新常態、網上學習、熟識的同學在新學期到海外升學。暑假期間很多學童可能出現日夜顛倒的生活，因此開學初期，生理時鐘未能適應最終導致睡眠問題。

新學年導致的其他學童壓力，主要是來自讀書和社交壓力，例如新學期新課程、認識新同學，假如人際關係出現問題，如被朋輩排斥或欺凌，或談戀愛受到挫折，這樣對學童也會造成很大的衝擊。

家長或老師在開學之後，除了要注意學童有沒有出現以上的壓力問題，此外也要留意學童的身心發展，要特別注意學童有沒有出現情緒問題，例如變得焦慮或抑鬱、悶悶不樂或經常哭泣；行為方面，對喜歡的事物失去興趣、沒有動力做任何事情；思想方面，出現輕生或自殺念頭等等，以上種種病徵也是一些情緒病的徵兆。

最新影片推介：

水能載舟，亦能覆舟，家長也能引發學童壓力。假如家長希望子女贏在起跑線，又或家長採用虎爸虎媽的教育模式，對子女抱着不切實際的期望，這樣也能對學童造成壓力。另一方面，假如放學後家長只關心子女的學習進度或成績，這就會加大學童的壓力，相反如果家長能在放學後，抽出時間懷着同理心去聆聽子女，讓他們抒發情緒和分享學校的生活點滴，這樣就有助學童舒緩壓力和增強他們的適應能力，因為用心聆聽是支援子女情緒的一種好方法。

學童本身也要作息定時，要調節生理時鐘，改善睡眠習慣。當發現子女面對壓力，家長和學童也應採用正向思維去面對精神上的壓力，作為家長也可嘗試協助他們解決當前的問題，畢竟方法總比問題多。面對壓力，學童也可找朋友傾訴、加強朋輩支持，此外學校的老師和社工也是值得信賴的夥伴。

假如發現學童情緒不斷惡化、因情緒問題經常缺課或出現自殺的念頭或行為，那麼應該盡快尋求專業人士作出評估和跟進。要切記求學的目標不是為分數，除了學習新知識，學習社交和人生哲理也是非常重要的課堂！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

