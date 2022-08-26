【幼兒教育】環保桌上遊戲動物環町  啟發幼兒學習節能

▲ 在遊戲過程中，也能培養孩子邏輯思考與專注力，並教導孩子正確的社交發展行為。(受訪者提供)

桌上遊戲可啟發潛能，一直是幼兒教育的工具之一。家長老師與小朋友一起遊戲互動，亦可讓他們在輕鬆的環境下與人合作溝通，培養判斷力及抗逆力。耀中幼教學院的學生團隊，最近設計了一套桌上遊戲，甚至把學習環保節能的知識，融入桌遊之中。

耀中幼教學院的學生團隊剛於7月推出學院首個為幼兒而設的環保主題桌上遊戲「動物環町」，以活潑輕鬆的方式，啟發幼童及其家庭節約能源及環保知識。

到訪多個機構取材

「動物環町」是一款設計給3歲以上幼兒的桌上遊戲，當中以教導能源效益為主題。項目在去年9月獲中電教育基金資助，由學院講師聯同8位學士學位、高級文憑及文憑課程學生自發組成團隊，由構思開始，一手策劃、設計及生產。

▲ 由耀中幼教學院學生團隊設計的環保主題桌上遊戲「動物環町」，啟發幼童節約能源及環保知識。(受訪者提供)

8位學生在學院講師的從旁協助下，曾先後到訪多個機構取材，當中包括與香港聖公會福利協會及香港大學初創畢業生作交流，了解幼兒和家長的需要；也曾到訪環保能源中心認識環保知識；並探訪玩具公司和非牟利桌遊團體，了解生產過程和優化產品設計等等。

據耀中幼教學院「動物環町」學生設計團隊代表何欣霞表示，「動物環町」適合3至8歲的幼兒，遊戲可供4人一起遊玩，目標是透過抽取拼圖或故事卡，讓孩子一起合作完成棋盤上的拼圖。遊戲中小朋友會意識到地球生病的情況，並透過認識環保及各種節能方式拯救生病的地球。

讓小朋友愉快學習

兒童桌遊除可讓親子互動遊戲外，也有助孩子們邏輯思考、手眼協調、空間概念、社交學習，以及專注力的發展等，加上耐玩度高，面對不同玩家會產生不一樣的遊戲過程，可讓孩子能保持遊玩的興致。

而在設計的過程中，最重要是遊戲規則不能太複雜，必須考量孩子的認知發展，因要是孩子不能完全理解遊戲規則，就無法盡興地遊玩。

此外，遊戲時間也不宜過長，一般三、四歲孩子，遊戲時間約10分鐘；五、六歲的遊戲時間可增至約10至20分鐘。

兒童桌遊需要針對不同年齡的孩子，因此「動物環町」設有兩個玩法，一個是設計給3至5歲的小朋友，玩法較為簡單；另一個則是設計給5至8歲小朋友，玩法會複雜一點。



玩法針對不同年齡

遊戲開始前，每名小玩家會從索繩袋裏抽出一隻代表自己的動物角色，並放在棋盤中相應位置。針對3至5歲的小朋友，遊戲時會擲顏色骰子，小玩家按所擲到的顏色行到最近的相對顏色格上。踩中地球符號的格上，便可以抽取一塊拼圖，並拼到棋盤上相應的拼圖位置。當玩家合作將所有拼圖拼到棋盤，遊戲就結束。

而針對5至8歲小朋友，遊戲時會擲數字骰子，並根據數字行相對的步數。如果踩中地球符號的格上，該玩家可從牌庫中抽出一張卡，於團隊中嘗試陳述句子或形容卡中圖案，並配對桌上的故事卡，如成功配對，該回合玩家便可抽取一塊拼圖，拼到棋盤上相應的拼圖位置。

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小玩家要合作將所有拼圖拼到棋盤，遊戲就結束。何欣霞補充，遊戲可讓孩子投入於玩樂當中，透過各種情景卡及拼圖來配對各類環保及節能方式，並從配對中訓練邏輯思維。

把遊戲帶進社區

「動物環町」在今年7月正式面世，項目的師生將帶領校內其他學生運用桌上遊戲作教育用途。最近，同學們更把「動物環町」帶進香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校，運用環保概念進行桌上遊戲。

據該校校長徐淑芬表示，學校多年來一直推動把環保引進生活，讓孩子從小在大自然的氛圍下學習珍惜資源、愛護環境，在生活中培養實踐節約、環保的習慣。「學校的天台更附設生命花園，老師和幼兒會一起種植，幼兒在花園進行有機種植，並學習轉廢為能，運用廚餘製成有機肥料滋養植物，又會把收成的蔬果與家人和同學分享；而桌上遊戲的設計，正好與學校重視大自然與生活的學習理念相配合。」

耀中幼教學院未來亦會把遊戲介紹到不同的幼稚園及非牟利機構，期望與超過400位幼兒、家長及幼稚園教師一同學習節能及環保的概念。此外，項目亦會免費送出多套「動物環町」給指定幼稚園，希望可以讓更多小朋友能夠接觸。

記者︰李越樺