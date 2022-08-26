【覆核判決】涉街頭二胡奏反修例歌 　官自行覆核推翻裁決退休漢須答辯

▲ 退休漢涉於街頭二胡泰反修例曲，官推翻早前裁定，被告須續答辯。資料圖片

68歲退休漢早前涉於東涌行人路上以二胡拉奏反修例歌曲，被票控1項沒有許可證而奏玩樂器。暫委裁判官日前裁定案件表證不成立及頒下訟費命令，今（26日）於西九龍裁判法院提出覆核聆訊，暫委裁判官決定撤銷早前裁定，被告須答辯，案件押後至9月2日續審。

暫委裁判官指，早前裁定本案表證不成立及下達訟費命令後，考慮到本案涉及牌照許可證罪行，決定提出覆核聆訊。暫委裁判官指，罪行條文內有例外豁免的情況下，依賴豁免的人要主動提證，因此控方不用提證。

暫委裁判官指，他於早前裁定時只聚焦於涉案控罪條文中「條件」一詞，未考慮到該條件須參考相關許可證，故辯方亦須依賴許可證，及負有舉證責任。

暫委裁判官在聽罷控方與被告陳詞後，決定撤銷裁定本案表證不成立及訟費命令，被告須繼續答辯，案件押後9月2日續審。

被告李解新（68歲），報稱退休人士，被票控1項沒有許可證而奏玩樂器。傳票控罪指他在2022年4月29日下午5時06分至29分之間，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在東涌市中心巴士總站的行人路上的公眾街道奏玩二胡。

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記者：梁錦麟