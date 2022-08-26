【導演・門】《濁水漂流》導演李駿碩大讚吳鎮宇演技　關錦鵬與梅艷芳合作往事

▲ 關錦鵬（左二）及李駿碩（右二）任《導演・門》嘉賓。

由電影《逆流大叔》導演陳詠燊和《一秒拳王》導演趙善恆主持的ViuTV節目《導演・門》，在周日（8月28日）播出的一集，邀請到電影《阮玲玉》的資深導演關錦鵬及《濁水漂流》的後浪導演李駿碩任嘉賓。

同樣擅長拍攝人物故事的兩位，即席分享角色設計的理念、協助演員入戲的方法及情慾場面的處理。關錦鵬導演亦為觀眾分析經典愛情作品《地下情》的一場重要戲份，解構在人物關係設計方面的心思。

關錦鵬直言會和演員成為朋友，透過互相溝通和了解，以幫助演員入戲。被問到最深刻的演員，關錦鵬提到梅艷芳，指對方曾試過凌晨3時致電給他談心事、談工作。

▲ 外景主持Buber走入古著店，變身不同背景的角色造型。

成龍想改《胭脂扣》

至於李駿碩則大讚在《濁水漂流》飾演染毒街友「輝哥」的吳鎮宇非常敬業，會事前親自到深水埗實地考察，了解真實街友的生活，使他在戲中飾演街友為自己打毒針的一幕非常逼真，更形容：「好似真嘅一樣！」。

關錦鵬更分享電影《胭脂扣》公映前的小插曲。當時的監製成龍欲意更改電影場面，認為應該加入誇張刺激、富有娛樂元素的劇情。

關錦鵬得知後不滿此安排，更稱如果公司最後決定要剪片或補拍，就請連同導演名一起拿走。

最後因為公司已在較早前以關錦鵬的版本報名參加台灣金馬獎，更奪得最佳女主角、最佳攝影、最佳美術設計3個獎項。所以導演版本才能原封不動的保留，並在香港上映。

要呈現一個角色，除演員的內心戲，外型的塑造同樣重要。外景主持Buber走入古著店，帶觀眾了解服裝指導的工作，在專家的魔法下，變身擁有不同背景的角色造型。

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